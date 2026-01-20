Kommentar: KI als kluger Helfer – der Mensch bleibt Herz und Stimme des Journalismus

Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern Teil unseres Arbeitsalltags – auch beim WOLL-Magazin. Sie hilft uns, Informationen zu ordnen, Fakten zu überprüfen und Texte zu strukturieren. Mit ihrer enormen Rechenleistung kann KI in Sekunden große Datenmengen analysieren, Hintergrundwissen liefern oder sprachliche Vorschläge machen. Das ist beeindruckend und erleichtert die journalistische Arbeit enorm.

Doch bei aller Bewunderung für die digitalen Helfer darf eines nicht verloren gehen: das Gespür für Menschen, Geschichten und Stimmungen. Genau das macht guten Lokaljournalismus aus – und genau das kann KI nicht leisten. Sie kennt keine Begeisterung, kein Mitgefühl, keine Verwunderung. Sie kann Muster erkennen, aber nicht das Funkeln in den Augen eines Interviewpartners sehen oder die besondere Atmosphäre eines Dorffestes spüren.



Wenn wir im WOLL-Magazin über die Menschen und Orte im Sauerland berichten, dann wollen wir Nähe schaffen. Wir wollen zuhören, hinschauen, verstehen. KI kann uns dabei unterstützen – zum Beispiel, indem sie Hintergrundinfos zusammenstellt, Transkripte von Interviews erstellt oder Formulierungen vorschlägt. Aber die eigentliche Geschichte entsteht erst, wenn wir diese Informationen mit Herz, Erfahrung und Neugier verbinden.



KI kann also helfen, schneller und gründlicher zu arbeiten. Doch sie darf nie zum Ersatz für das menschliche Denken und Fühlen werden. Sie ist ein Werkzeug, kein Autor. Der Unterschied zwischen einem Text, der informiert, und einem, der berührt, liegt nicht in der Technik – sondern im Menschen, der ihn schreibt.



Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis in dieser neuen Ära des Journalismus: KI zeigt uns, wie wertvoll die menschliche Perspektive ist. Sie erinnert uns daran, dass gute Geschichten nicht aus Daten, sondern aus Begegnungen entstehen.



So gesehen ist die künstliche Intelligenz nicht der Gegenspieler des Journalisten, sondern sein kluger Partner. Ein Helfer, der uns Freiraum schafft – für das, was wirklich zählt: das Zuhören, das Nachfragen, das Erzählen. Denn am Ende entscheidet nicht der Algorithmus, sondern der Mensch, was uns bewegt und verbindet.

