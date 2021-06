„Komm zur Jugendkunstschule und mach dein eigenes Ding!“

Kulturpreis des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für den Freundeskreis Kunsthaus Alte Mühle

Am gestrigen Donnerstag erfolgte die offizielle Preisverleihung des nur alle zwei Jahre verliehene LWL-Kulturpreis an den Freundeskreis Kunsthaus Alte Mühle in Schmallenberg. Durch die Coronakrise bedingt, erfolgte die offizielle Preisübergabe für das Jahr 2020 erst jetzt im Kunsthaus Alte Mühle daselbst. Christiane Kellersmann, die Leiterin des Kunsthauses Alte Mühle nahm die Ehrung und ein Preisgeld in Höhe von 2.000,00 Euro vom Vorsitzenden der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe, Klaus Baumann entgegen.

Seit 2005 macht sich der Verein Freundeskreis Alte Mühle e.V. unter der Einrichtung einer Jugendkunstschule dafür stark, Kinder und Jugendliche an kultureller Bildung teilhaben zu lassen. Dabei spielen das Alter und die Herkunft der Kinder genauso wenig eine Rolle wie künstlerische Vorkenntnisse oder mögliche Handicaps. Die Räumlichkeiten der Jugendkunstschule, seit einigen Monaten im Gebäude der ehemaligen Fabrik „Meisenburg“, bieten den jungen Menschen Erlebnisräume, in denen sie wertfrei, selbstbestimmt und kreativ arbeiten können. Klaus Baumann: „Die Jugendkunstschule und die facettenreiche kulturpädagogische Arbeit des Vereins orientiert sich in besonderer Weise an den individuellen künstlerischen Potenzialen von Kindern und Jugendlichen. Junge Menschen werden über vielfältige Angebote und Workshops an einer künstlerischen Gemeinschaft beteiligt, deren Auseinandersetzung mit Kultur angeregt und ihr Interesse an dem so notwendigen interkulturellen Austausch gestärkt. Somit wird die Identitätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert und im Sinne umfassender Inklusion und Integration in der Gesellschaft vorgelebt.“

Jugendkunstschule und kulturpädagogische Arbeit

Zur offiziellen Preisübergabe kamen neben dem Vorsitzenden der Landschaftsversammlung noch weitere Mitglieder, der für ganz Westfalen zuständigen Organisation, nach Schmallenberg : Martina Müller von den Grünen und Raimund Hoffmann (SPD). Die amtierende Landesrätin des LWL, Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger gratulierte neben dem stellvertretenden Bürgermeister Dietmar Albers und Landrat Dr. Karl Schneider ebenfalls zur Verleihung dieses bedeutenden Kulturpreises an den Freundeskreis Kunsthaus Alte Mühle.

Christiane Kellersmann, die zusammen mit ihrem Mann das Kunsthaus Alte Mühle leitet, bedankte sich für die große Anerkennung und Wertschätzung, die das Kunsthaus und der Freundeskreis durch den LWL-Kulturpreis erhalten haben. „An diesen Tag werden wir immer mit Dankbarkeit und ein wenig Stolz zurückdenken. Ohne die Unterstützung und Hilfe, die wir von so vielen Seiten erfahren, aktuell von der Landschaftsversammlung, aber auch von der Stadt Schmallenberg, sowie den Förderern und Sponsoren, hier ist besonders die Firma FALKE zu nennen, wäre diese Arbeit nicht möglich.“ Christiane Kellersmann erinnerte daran, dass das Kunsthaus Alte Mühle vor exakt 20 Jahren gegründet wurde und die Jugendkunstschule seit nunmehr 10 Jahren in Schmallenberg aktiv ist. „Uns war es dabei immer wichtig, die Arbeit mit und für Kinder in den Blickpunkt zu rücken.“ Beate Hermann, Leiterin der Jugendkunstschule ergänzte: „Wenn wir Zukunft haben wollen, müssen wir die Kinder und Jugendlichen ranlassen!“ Ihre abschließende Aufforderung an die jungen Menschen in der Stadt Schmallenberg: „Komm zur Jugendkunstschule und mach dein eigenes Ding!“