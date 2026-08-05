Kolping-Bildungszentren Südwestfalen übernehmen OGS-Trägerschaft an Fröbelschule

Vertragsunterzeichnung im Juli

Die Vertragsunterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen der Stadt Arnsberg, der Fröbelschule und den Kolping-Bildungszentren erfolgte im Juli dieses Jahres. Der bisherige Träger, der Förderverein Hawei e. V., beendet seine langjährige Tätigkeit zum Ende des Schuljahres 2025/2026 aus privaten Gründen. Schulleitung, Lehrerkollegium und Schulträger danken dem Förderverein ausdrücklich für sein über viele Jahre hinweg geleistetes Engagement. Mit großem Einsatz und viel Herzblut hat der Förderverein die Betreuung der Schülerinnen und Schüler geprägt und einen wichtigen Beitrag zum Schulleben geleistet.

Beitrag zum Schulleben geleistet

Mit der Übernahme durch die Kolping-Bildungszentren Südwestfalen GmbH wird die OGS in bewährter Weise fortgeführt. Bereits im Vorfeld findet ein intensiver Austausch zwischen Schulleitung, Lehrpersonal, Betreuungsleitung sowie den Mitarbeitenden der Betreuung statt. Ziel ist es, den Übergang für alle Beteiligten möglichst reibungslos zu gestalten und die gewachsenen Strukturen bestmöglich zu erhalten.

Gewachsene Strukturen erhalten

Durch die enge Zusammenarbeit soll bereits zu Beginn des neuen Schuljahres eine gemeinsame Orientierung entstehen, die den Kindern und Jugendlichen im Schulalltag Verlässlichkeit, Sicherheit und klare Strukturen vermittelt. Gleichzeitig werden die Grundlagen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule, OGS, Eltern und dem neuen Träger geschaffen.

Freude über Zusammenarbeit

Die Fröbelschule und der Schulträger freuen sich auf die Zusammenarbeit mit den Kolping-Bildungszentren Südwestfalen GmbH und blickt zuversichtlich auf die gemeinsame Gestaltung der Offenen Ganztagsschule. Gemeinsam soll die erfolgreiche Arbeit im Sinne der Schülerinnen und Schüler fortgeführt und weiterentwickelt werden.