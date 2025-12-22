KOLLISION – KOMPOSITION im Lenneatelier Schmallenberg, Foto: Lars Breuer

Als Teil des gemeinsamen Kunstprojekts KOMBINATION von Lars Breuer, in sechs Städten zum 50-jährigen Jubiläum der kommunalen Neugliederung, ist bis zum 18. Januar eine großformatige Wandmalerei im Lenneatelier zu sehen.

Konsens – Kontrast, Kommunikation – Kontroverse, Koalition – Konflikt: Diese und andere Wortpaare sind Teil der Arbeit, die der Kölner Künstler Lars Breuer im Auftrag der aufruhr-Gemeinden Arnsberg, Bestwig, Brilon, Meschede, Schmallenberg und Sundern geschaffen hat. Denn neu kombiniert wurden auch die sechs Kommunen, die im Rahmen der kommunalen Neugliederung wurden vor 50 Jahren aus verschiedenen Ortsteilen zusammengesetzt wurden und dabei zugleich Elemente eines neuen Kreises geworden sind.

Lars Breuer für aufruhr-Gemeinden

Werke von Lars Breuer werden von ihm mit breiten und sehr feinen Pinseln als Gemälde direkt auf die Wand aufgetragen. Der sichtbare Pinselduktus ist dem Künstler ein wichtiges Element. Die von ihm eigens entwickelte Schrift ist kantig, sperrig, ohne Rundungen, eher für Statements geeignet als für Lesetext. Schlagworte, wie Bausteine übereinander gesetzt, erzeugen eine Art Gitter, ein Muster auf der Wand. Unterbrechungen durch Fenster oder Gegenstände, Lichtschalter oder Feuerlöscher verstärken die Abstraktion und sind vom Künstler akzeptiert, sogar gewollt.

Die für jede Kommune eigens gefundenen Begriffe, die auf den ersten Blick einer bestimmten Kategorie wie Politik oder Kunst zugeordnet werden, verunklaren sich durch die Wahl des jeweiligen Ortes.

Auch in dem Schmallenberger Begriffspaar „Kollision – Komposition“ prallen Gegensätze, verschiedene Sichtweisen, Meinungen und Vorstellungen aufeinander, um daraus etwas Neues und Positives hervorzubringen. Die Arbeit wirkt durch die vielen Kontraste und Gegensätze, die sie formal und inhaltlich ausmachen. Schwarz-weiß, innen-außen, Typografie-Malerei, um nur einige zu nennen.

Kontraste bündeln

Das Lenneatelier als ausgewählter Ort für das Kunstwerk bündelt Kontraste wie Natur – Architektur, klare Kanten – organische, gewachsene Formen und Kollisionen durch verschiedene Nutzungen und Interessengruppen auf mehreren Ebenen. Ein etablierter Ausstellungsort für Kunst, der aber auch als Ort für Trauungen genutzt und als Teil des Kurparks von Spazierenden zufällig besucht wird.

Das Kunstwerk definiert den Ort neu und zeigt uns, dass Kompositionen durch Kontraste, Leerstellen und unterschiedliche Dynamiken erst lebendig werden.

Zu der gemeinsamen Finissage des Städteverbunds lädt das Kulturbüro der Stadt Schmallenberg am Sonntag, den 18. Januar um 11 Uhr ins Lenneatelier, Unter der Stadtmauer, in 57392 Schmallenberg ein. Der Künstler wird anwesend sein und das Arbeitskonzept und die Entstehung des Gemeinschaftsprojektes, nach einem Grußwort des Bürgermeisters Johannes Trippe, in gemeinsamen Gesprächen erläutern.

Von außen sichtbar

Das Kunstwerk ist von außen sichtbar und bis 22 Uhr beleuchtet. Ab dem 02. Januar ist das Lenneatelier freitags und samstags von 14-17 Uhr für weitere Informationen geöffnet.

Lars Breuer ist Professor für Gestaltung an der Hochschule Düsseldorf und lebt und arbeitet in Köln.

„Kombination“ ist ein Projekt der aufruhr-Gemeinden Arnsberg, Bestwig, Brilon, Meschede, Schmallenberg und Sundern und wird vom Hochsauerlandkreis und der Sparkasse Mitten im Sauerland gefördert.