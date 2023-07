Köstlich unterwegs: Kulinarische E-Bike-Tour

Die Tourismusregion Schmallenberger Sauerland (Stadt Schmallenberg und Gemeinde Eslohe) hat für Gäste und Einheimische eine Menge zu bieten. Wie wäre es an diesem Wochenende mit einer kulinarischen E-Bike-Tour durch feine Golddörfer und leckeren, kulinarischen Angeboten. Zwei spezielle Angebote beschreiben wir hier.

Den Blick über die bewaldeten Hügel gleiten lassen, tief einatmen, den Wind im Gesicht spüren. Erleben Sie selbst, was das Schmallenberger Sauerland so besonders macht: seine Ruhe und die weiten Wälder. Erkunden Sie die einzigartige Natur hautnah mit dem E-Bike auf den vielseitigen Radrouten.

Ihre Reise ins Sauerland wäre aber nicht vollständig, wenn Sie nicht auch die gemütlichen Gasthäuser besuchen würden. Das Land der tausend Berge ist berühmt für seine herzhafte Küche und die ebenso herzhafte Freundlichkeit seiner Bewohner. Warum nicht beides gemeinsam entdecken bei einer kulinarischen E-Bike-Tour? Zwei verschiedene Routen – beide bequem mit Guide buchbar – stehen zur Auswahl.

Route 1: Kulinarische E-Bike-Tour durch die Golddörfer

Rund um Schmallenberg gibt es beeindruckende zwölf Golddörfer! Das sind kleine Örtchen, die so malerisch und hübsch sind, dass sie im Wettbewerb zum Beispiel um das schönste Dorf oder das Dorf der Zukunft dafür mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurden. Die typische Sauerländer Architektur mit den adretten schwarz-weißen Fachwerkhäusern und üppig blühenden Bauerngärten – hier lässt sie sich bestaunen. Auf einer geführten E-Bike-Tour auf der Golddorf-Radroute sehen Sie auf einer 50 Kilometer langen Runde sieben dieser hübschen Dörfer. Der geschulte Gästeführer kennt alle Schönheiten am Wegesrand und so manchen Schwank aus der Geschichte der kleinen Ortschaften.

Mit dem E-Bike bewältigen Sie die moderaten Steigungen mühelos. Hungrig macht die Tour trotzdem. Und das ist auch gut so, denn unterwegs warten schon typische Sauerländer Leckereien auf Sie! Sie kehren ein zu einer urigen Mittagsjause, machen Rast für köstliche Nussecken und lassen sich bei einer Pause einen Käseteller mit heimischen Käsesorten und Sauerländer Senf schmecken.

Route 2: Kulinarische E-Bike-Tour am SauerlandRadring

Radeln Sie auf Bahntrassen zum Genuss – das ist das Motto dieser Tour. Die Route folgt ganz entspannt einem ehemaligen Schienenweg, der zum Radweg ausgebaut wurde. Die 54 Kilometer sind so sehr entspannt bewältigt. Ein besonderes Highlight unterwegs ist der Fledermaustunnel. Der Gästeführer erzählt gern von Land und Leuten und weiß einiges über die wunderschöne Landschaft zu berichten.

Auch auf dieser Tour machen Sie Rast, um sich von der Gastfreundschaft der Sauerländer und der guten Küche zu überzeugen. An vier Stationen serviert man Ihnen lokale Spezialitäten und typische Gaumenfreuden aus der Region. Bestimmt kommen Sie hier ins Plaudern, denn für ein Schwätzchen ist im Sauerland immer Zeit.

Gemeinsam Land und Leute kennenlernen

Das Herz des Sauerlands sind seine Menschen. Die Gastfreundschaft ist es, was diese Region ganz besonders auszeichnet. Überzeugen Sie sich davon auf einer kulinarischen E-Bike-Tour. Die Region mit der traumhaft schönen Natur und den freundlichen Menschen können Sie in dieser Kombination am besten kennenlernen. Und nicht nur das! Egal, ob Sie sich allein oder mit der Familie und Freunden anmelden: In der Radelgruppe lernen Sie sich schnell kennen und teilen ein tolles Erlebnis. Sie kommen bald wieder. Wetten?

Übrigens: Die Touren werden explizit für E-Bikes empfohlen. Sollten Sie kein eigenes E-Bike haben, können Sie sich gern eines beim Schmallenberger Sauerland Tourismus ausleihen. Dort ist man Ihnen auch bei allen weiteren Fragen sehr gern behilflich. Und selbstverständlich sind alle Leckereien auch als vegetarische Varianten verfügbar.

Gästekontakt

Schmallenberger Sauerland Tourismus

Poststr. 7 • 57392 Schmallenberg

Telefon: 02972 9740-0 • Fax: 02972 9740-26

E-Mail: info@schmallenberger-sauerland.de

Internet: www.schmallenberger-sauerland.de

