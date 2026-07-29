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„Königliche Fanfare“ auf Zwischenstopp in Arnsberg – Konzert im Museumshof am 7. August

Ein musikalischer Zwischenstopp der besonderen Art erwartet die Besucherinnen und Besucher am Freitag, 7. August: Die belgische Fanfare „Het Werk der Toekomst“ legt im Rahmen ihrer diesjährigen Sommertour einen spontanen Halt in Arnsberg ein und lädt um 14.30 Uhr zu einem öffentlichen Konzert in den Museumshof ein.

29. Juli 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Fanfare "Het Werk der Toekomst"

Eintritt im Museumshof frei

Das traditionsreiche Blasorchester aus Belgien ist derzeit auf Konzertreise unterwegs und begeistert sein Publikum mit einem abwechslungsreichen Repertoire aus konzertanter Blasmusik, bekannten Melodien und schwungvollen Märschen. Auf ihrer Tour durch mehrere Regionen Europas führt der Weg die Musikerinnen und Musiker glücklicherweise nun auch nach Arnsberg, wo sie den Museumshof für eine knappe Stunde in eine sommerliche Konzertbühne verwandeln.

Sommerliche Konzertbühne

Die Besucher:innen dürfen sich auf ein unterhaltsames Open-Air-Konzert mit mitreißender Blasmusik und belgischer Musikkultur freuen. Der Auftritt bietet eine schöne Gelegenheit, internationale Gastfreundschaft und musikalische Vielfalt in besonderer Atmosphäre zu erleben.

Traditionsreiches Blasorchester

Die Königliche Fanfare „Het Werk der Toekomst“ aus Beerse (Belgien) gehört zu den traditionsreichsten Blasorchestern der Region Antwerpen. Der 1869 gegründete Musikverein blickt auf mehr als 150 Jahre Vereinsgeschichte zurück und zählt rund 60 Musikerinnen und Musiker.

Bei freiem Eintritt zum Konzert sind alle Musikfreunde und Interessierten herzlich eingeladen, die Fanfare „Het Werk der Toekomst“ bei ihrem Besuch in Arnsberg willkommen zu heißen und einen sommerlichen Konzertnachmittag im Museumshof zu genießen.

Der Eintritt ist frei!

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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