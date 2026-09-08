Kochen und Genießen am Rothaarsteig

Wo Wandern auf Gastlichkeit trifft



Wer die Vielfalt der regionalen Küche entlang des Rothaarsteigs mit nach Hause nehmen möchte, findet gleich zwei besondere Kochbücher, die Lust auf das Nachkochen machen.

Das Kochbuch „Genuss aus dem Naturpark“ des Naturparks Sauerland Rothaargebirge versammelt Lieblingsrezepte zahlreicher Gastronomen aus der Region. Im Mittelpunkt stehen heimische Produkte und saisonale Zutaten, die zeigen, wie eng Natur, Landwirtschaft und Gastronomie miteinander verbunden sind. Die Köchinnen und Köche geben Einblicke in ihre Küchen und verraten Gerichte zum Nachkochen für zuhause, die in ihren Restaurants serviert werden. Gleichzeitig macht das Buch deutlich, welchen Beitrag regionale Produkte zu Nachhaltigkeit, kurzen Lieferwegen und zum Erhalt der Kulturlandschaft leisten.

Einen anderen, ebenso spannenden Ansatz verfolgt das im WOLL-Verlag erschienene Buch „Heimat – Hunger – Herzblut“. Vier Köche interpretieren zwanzig Gerichte neu und verbinden sie mit den Geschichten von Menschen aus dem Sauerland. So entsteht eine kulinarische Reise durch Erinnerungen, Heimat und persönliche Lebenswege. Die Rezepte reichen von bodenständigen westfälischen Klassikern bis zu modernen Interpretationen und zeigen eindrucksvoll, wie eng Genuss und Identität miteinander verbunden sein können.