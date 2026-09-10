„Knusper, knusper, knäuschen“: Hänsel und Gretel besuchen Werners Erzähltheater in Stadtbücherei Olsberg

Nach der heißen Sommerpause startet die Stadtbücherei Olsberg Ende September mit ihrem Kamishibai-Theater in die Herbstsaison. Am Mittwoch, 23.September, um 14.30 Uhr und Donnerstag, 24. September, um 10.30 Uhr öffnet Werner Schwering für Kinder im Vor- und Grundschulalter in der Bücherei wieder die Türen zu seinem beliebten Erzähltheater.

Zum Auftakt erzählt er das Märchen „Hänsel und Gretel“ der Brüder Grimm. In der Geschichte werden zwei Kinder vom eigenen Vater im Wald ausgesetzt. Nach langer Wanderung finden die Geschwister ein Lebkuchenhaus und naschen davon. Leider wohnt darin eine böse Hexe: „Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?“ Ob die Kinder es schaffen, die Hexe zu überlisten und den Weg nach Hause zu finden?

Die Zahl der Besucher je Termin ist begrenzt. Deshalb bittet das Büchereiteam bis Dienstag, 22. September, um 16 Uhr um Anmeldung unter Telefon 02962/ 979 383. Eine Übersicht über alle geplanten Theater-Termine und Geschichten bis zum Jahresende findet man auf der Homepage der Stadtbücherei Olsberg https://stadtbuecherei-olsberg.de/ und im Onlinekatalog unter Veranstaltungen 2026.