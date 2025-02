Mit Kopflampe und Helm intensive Einblicke unter Tage

Die KnappenSchicht lockt im Sauerländer Besucherbergwerk in Ramsbeck. Dieses neue Angebot richtet sich an alle, die noch mehr über den Bergbau und seine Geschichte erfahren möchte. An sechs Terminen können jeweils 8 Bergbauinteressierte eine besondere Führung erleben.

„Wir hatten schon öfter Anfragen, ob es längere und ausführlichere Touren unter Tage für Erwachsene gäbe“, erklärt Museumsleiterin Friederica Ihling. Für solche besonders interessierte Gäste wurde nun die KnappenSchicht entwickelt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen das Sauerländer Besucherbergwerk bei einer besonderen Führung kennen. Die KnappenSchicht lässt sie tief in die Ramsbecker Bergbaugeschichte eintauchen.

Nach einer ausführlichen Führung durch einen Abbaubereich und den Vollwagenumlauf im Besucherbergwerk stärken sich die Gäste bei einem rustikalen Imbiss im Butterstall unter Tage. Anschließend geht es dann auf den abenteuerlichsten Abschnitt dieser Führung, den Bandberg. Nur im Licht der Kopflampe lernen die Besucherinnen und Besucher diesen etwas „unaufgeräumteren“ Teil des Besucherbergwerks kennen. Je nach Wetterlage laufen sie über Tage über die Willibald-Halde zurück zum Museum oder fahren mit der Grubenbahn über den Eickhoffstollen aus.

Aber: Die Besucherinnen und Besucher werden dabei nicht in Bereiche des Altbergbaus gelangen: „Die Tour bewegt sich ausschließlich im Besucherbergwerk“, betont Friederica Ihling.

Start ist um 11 Uhr, Ende gegen 16 Uhr. Teilnehmen können maximal 8 Personen ab 18 Jahren. Eine körperliche Grundfitness und die Fähigkeit, auf unebenen Wegen bei wenig Licht zu laufen, ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die „Knappen“ sollten festes Schuhwerk und warme Kleidung, die auch etwas Schmutz abbekommen kann, tragen. Helm und Kopflampe werden gestellt. Die Kosten betragen 45 Euro pro Person (inklusive Imbiss).

Die KnappenSchicht wird an sechs Terminen jeweils samstags angeboten: Am 10. Mai, 14. Juni, 5. Juli, 30. August, 27. September und 11. Oktober wird dieses besondere Erlebnis möglich sein. Anmeldungen sind unbedingt erforderlich: telefonisch unter 02905-250 oder per Mail an info@sauerlaender-besucherbergwerk.de. Da das Interesse groß ist, werden die Termine sicherlich ruckzuck ausgebucht sein.