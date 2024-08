Klettergebiet „Am Bähnchen“ mit 25 Routen

Zwischen Bestwig und Heringhausen

Das Klettergebiet „Am Bähnchen“ ist ein kleiner Steinbruch mit dunklem Kalkgestein und Felswänden zwischen 22 und 35 Metern Höhe, in dem rund 25 Kletterrouten eingerichtet sind. Der Steinbruch liegt im Valmetal zwischen Bestwig und Heringhausen an der Landstraße L776.

Nach der Stilllegung des Steinbruchs in den 1930er Jahren hat sich auf der Sohle ein wertvolles Feuchtbiotop entwickelt. Die Kalksteinwände sind eine Attraktion für Kletterer.

Zwei Sektoren

Das Klettergebiet verfügt über zwei Sektoren. Im Eingang des Steinbruchs befindet sind rechts die senkrechte Hauptwand mit kleinen Überhängen vor allem im oberen Wandbereich. Die Wandhöhe reicht hier von 20 bis 28 Meter. Der Schwerpunkt liegt im mittleren Schwierigkeitsbereich mit Routen im 6. bis 8. Schwierigkeitsgrad. Das Klettergebiet ist also nicht unbedingt für Anfänger geeignet, da oft technisches Klettern mit präziser Tritttechnik gefordert wird.

Im hinteren Bereich ist die Plattenwand leicht geneigt. Hier sind mit 35 Metern Länge die längsten und einfachsten Routen angelegt. Eine echte Herausforderung stellt die 25 Meter hohe „Bahnhofswand“ dar, die senkrecht und mit einigen Überhängen versehen, den Kletterern einiges Können abverlangt.

Die ausgewiesenen Routen gehören zur Kletterarena Sauerland. Der Deutsche Alpenverein ist übrigens für das Gebiet verantwortlich. Die Touren wurden nach bestem Wissen und Gewissen von losen Steinen mit Brechstange und Hammer befreit. Trotzdem ist nicht auszuschließen, dass sich noch Steine lösen können. Die Kletternden und Sichernden sollten daher immer vorsichtig sein, einen Helm tragen und sich nicht unnötig unterhalb von kletternden Personen aufhalten.

Bergbauvergangenheit

Die Kletterer sind angehalten das kleine Feuchtbiotop im Steinbruchgrund unberührt zu lassen. Eine Schautafel zeigt, auf was zu achten ist.

Der Name „Am Bähnchen“ weist auf die Bergbauvergangenheit hin. Durch das Valmetal führte eine 750-Millimeter-Schmalspurbahn. Sie nahm 1897 den Dienst auf. Die Strecke führte von Ramsbeck über Heringhausen am Steinbruch vorbei zum Bestwiger Bahnhof. In Jahr 1952 wurde die Bahn stillgelegt und die Gleisanlagen abgebaut.

Weitere Informationen: www.kletterarena.info/klettergebiet_bestwig.php