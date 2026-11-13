Kleinunternehmerregelung im Sauerland: Für wen sie sich lohnt

Zwischen Tradition, Handwerk und aufstrebendem Tourismus geprägt, bietet das Sauerland ein fruchtbares Umfeld für Gründer, Selbstständige und Handwerker im Nebenerwerb. Doch mit dem Schritt in die Selbstständigkeit gehen administrative Pflichten einher – allen voran das Thema Umsatzsteuer. Hier schafft § 19 des Umsatzsteuergesetzes Abhilfe. Die sogenannte Kleinunternehmerregelung entlastet kleine Betriebe von formeller Bürokratie und bietet mit den angehobenen Umsatzgrenzen finanzielle Spielräume. Welche Neuerungen aktuell gelten, wie heimische Betriebe profitieren und worauf zu achten ist, zeigt die folgende Übersicht.

Rechtliche Grundlagen und aktuelle Umsatzgrenzen

Die Kleinunternehmerregelung nach § 19 Umsatzsteuergesetz befreit die begünstigten Umsätze von der Umsatzsteuer. Seit dem 1. Januar 2025 gelten dafür höhere Umsatzgrenzen: Der Gesamtumsatz darf im Vorjahr 25.000 Euro und im laufenden Kalenderjahr 100.000 Euro nicht überschreiten. Diese Schwellenwerte gelten auch 2026 unverändert.

Für Gründer gilt eine wichtige Besonderheit: Im Jahr der Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit ist die Grenze von 25.000 Euro maßgeblich, nicht die Grenze von 100.000 Euro. Entscheidend ist jeweils der Gesamtumsatz im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, nicht der erzielte Gewinn.

Die Regelung erleichtert vor allem die umsatzsteuerliche Verwaltung:

Auf Rechnungen wird keine Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen. Stattdessen ist ein Hinweis auf die Steuerbefreiung nach § 19 UStG erforderlich.

Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Umsatzsteuerjahreserklärungen entfallen in der Regel.

Die laufende Abrechnung wird einfacher; die Pflicht zur ordnungsgemäßen Aufzeichnung von Einnahmen und Ausgaben bleibt bestehen:

Kleinunternehmer müssen für ihre nach § 19 UStG steuerfreien Umsätze keine E-Rechnungen ausstellen. Der Empfang muss jedoch seit 2025 möglich sein – dafür genügt ein E-Mail-Postfach.

Chancen für regionale Geschäftsmodelle im Sauerland

Von der Regelung profitieren insbesondere Branchen mit einem hohen Anteil an privaten Endverbrauchern, da bei diesen der Brutto- gleich dem Nettopreis entspricht. Im Sauerland trifft das auf typische lokale Erwerbsformen zu:

Hofläden und Erzeuger: Landwirtschaftliche Direktvermarkter oder Geflügelhöfe, die Eier, Holzofenbrot oder regionalen Honig an Tagesausflügler und Anwohner verkaufen.

Landwirtschaftliche Direktvermarkter oder Geflügelhöfe, die Eier, Holzofenbrot oder regionalen Honig an Tagesausflügler und Anwohner verkaufen. Kunsthandwerk und Manufakturen: Holzkünstler, Töpferstuben oder Textilgestalter im Hochsauerlandkreis und Märkischen Kreis, die Unikate auf lokalen Märkten vertreiben.

Holzkünstler, Töpferstuben oder Textilgestalter im Hochsauerlandkreis und Märkischen Kreis, die Unikate auf lokalen Märkten vertreiben. Fremdenverkehr und Freizeit: Anbieter von geführten Wandertouren, Mountainbike-Guides oder kleine Ferienwohnungsvermietungen.

Anbieter von geführten Wandertouren, Mountainbike-Guides oder kleine Ferienwohnungsvermietungen. Dienstleistung und Einzelhandel: Kleine Fachgeschäfte, Kosmetikstudios oder mobile Fußpfleger in ländlichen Orten.

Fehlt die Umsatzsteuer auf der Rechnung, bleiben Angebote für Privatkunden wettbewerbsfähig, ohne dass an der eigenen Marge gespart werden muss.

Vor- und Nachteile der Befreiung abwägen

Obwohl die bürokratische Entlastung erheblich ist, passt der Kleinunternehmerstatus nicht zu jedem Gründungsvorhaben. Der größte Nachteil liegt im Ausschluss des Vorsteuerabzugs: Umsatzsteuerbeträge auf eingekaufte Waren, Werkzeuge oder Dienstleistungen können nicht vom Finanzamt zurückgefordert werden. Zudem signalisiert der Hinweis auf § 19 UStG gewerblichen B2B-Kunden mitunter ein geringes Umsatzvolumen. Vor allem bei hohen Anfangsinvestitionen – etwa beim Kauf von Maschinen für einen Handwerksbetrieb oder teurer Einrichtung für ein Fachgeschäft – ist der Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung zugunsten der Regelbesteuerung oft wirtschaftlich sinnvoller, um die gezahlte Vorsteuer erstattet zu bekommen.

Wann sich die Regelbesteuerung lohnt

Nicht jeder Unternehmer muss die Kleinunternehmerregelung nutzen: Auf Antrag kann der Verzicht auf die Anwendung erklärt werden. Das ist besonders interessant für Betriebe, die überwiegend an andere Unternehmen liefern – etwa Bauhandwerker, IT-Dienstleister, Grafikdesigner oder Zulieferer für lokale Hotels und Gastronomie. Denn Unternehmenskunden können die ausgewiesene Umsatzsteuer in der Regel als Vorsteuer abziehen; der Preisnachteil gegenüber Privatkunden fällt damit meist geringer aus. Dafür erhält der Unternehmer selbst die auf Einkäufen, Material, Maschinen oder Dienstleistungen gezahlte Vorsteuer zurück. Der Verzicht bindet für zwei Kalenderjahre und muss bis zum letzten Tag des Monats Februar des übernächsten Jahres gegenüber dem Finanzamt erklärt werden. Gerade bei geplanten Investitionen in Werkstatt, Maschinenpark oder Ladenlokal sollte die Entscheidung daher frühzeitig mit Steuerberater oder Finanzamt geprüft werden.

Praxiswissen nutzen und Stolpersteine vermeiden

Eine sorgfältige Buchführung und regelmäßige Überprüfung der Umsatzentwicklung bleiben auch ohne Umsatzsteuerpflicht unverzichtbar. Fundierte Unterstützung für die praktische Umsetzung bietet das kostenlose E-Book zur Kleinunternehmerregelung von Lexware, das steuerliche Fragen verständlich aufbereitet und bei Rechnungen, Dokumentation sowie dem Übergang zur Regelbesteuerung hilft.

Regional unterstützt die IHK Arnsberg, Hellweg-Sauerland Gründer mit einer Existenzgründungsberatung, dem STARTERCENTER Hellweg-Hochsauerland und regelmäßigen Gründermeetings. Die Handwerkskammer Südwestfalen bietet als zertifiziertes StarterCenter des Landes NRW kostenlose Gründungsberatung, Seminare und Unterstützung beim Businessplan. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis vermittelt zudem Beratungen zur Vorgründungsphase über das Programm „Beratung Wirtschaft“ des Landes NRW.