Kleinkunst vom Feinsten

„Königs&Mono“ präsentieren einen ungewöhnlichen Mix aus Lyrik, Wortwitz und musikalischem Kabarett.

Eine kleine Bühne genügt: Schon werden die Zuschauer mitgenommen auf eine 90-minütige humorvolle und musikalische Reise durch die Tierwelt – und sie lassen sich einfangen von außergewöhnlichen Blickwinkeln auf 48 Tiere, auf deren Verhalten, Eigenarten, Gedanken oder vermeintlichen Gefühle und auf Fragen, warum zum Beispiel Dackel im Winter nützlich, Gänse Atheisten oder Igel einsam sind.

Was dem Duo aus Hans-Peter Königs und Thomas Mono hier gelingt, ist durchaus bemerkenswert: In 48 Gedichten über und mit Tieren, jeweils Zehnzeiler mit dem festen Reimschema ababcdcdee, beschreiben sie Tiere von subtil über lustig bis „phrasenschweinwürdig“ platt, untermalt mit musikalischen Assoziationen am E-Piano, an der Gitarre oder mit Mundharmonika. Hierbei wird das Publikum gerne durch geistreiche, oft auch abstruse Erkenntnisse über das Tier zunächst in die Irre geführt.

Dass es zudem häufig um kompliziert zu erratende Tiere wie beispielweise das Faultier oder die Nacktschnecke geht – wohl eher selten im Mittelpunkt eines lyrischen Werks – ist ungewöhnlich, kreativ und überaus unterhaltsam für alle im Raum.

Die humoristische Darbietung der Gedichte wird musikalisch untermalt, wobei die Musik stets auf das Tier und das Gedicht abgestimmt ist. So kommt der Eisvogel mit dem Hit „Like Ice in the Sunshine“ daher, das Faultier wird durch „Lazy Sunday“ musikalisch charakterisiert. Abgerundet wird das Programm durch kabarettistische Einlagen der Künstler, in denen sie plaudern, Geschichten und Anekdoten zum Besten geben – auch abseits der Tierwelt, über Gott und die Welt, gerne aus dem Fußball, konkret vom VFL Bochum – oder sich durch Frotzeleien auf den Arm nehmen. So ist in der Regel für jeden Zuschauer ganz unterschiedlichen Alters etwas dabei, auch durch die bei der jungen Generation wieder häufig gehörten Lieder z.B. der 70er Jahre.

Ein Phrasenschwein für den guten Zweck

Ein besonderes Tier auf der Bühne dient in dem Programm als Markenzeichen oder roter Faden: ein Sparschwein, das als „Phrasenschwein“ von den Künstlern, aber auch vom Publikum genutzt wird. Immer wenn ein Gag zu platt ist, eine Pointe nicht zündet oder das Publikum an der falschen Stelle oder bei einem schlechten Witz lacht, wird das Phrasenschwein für einen guten Zweck mit Geld gefüttert – ein Running Gag, der für viel Heiterkeit zwischendurch sorgt.

Hinter dem Kabarett-Duo „Königs&Mono“ verbergen sich die ehemaligen Lehrer Hans-Peter Königs und Thomas Mono, die schon während ihrer aktiven Schulzeit auf der Bühne standen. So ist Hans-Peter Königs, früher an einem Lippstädter Gymnasium tätig, seit Jahrzehnten mit dem dienstältesten Lehrerkabarett „Die Daktiker“ auf den Bühnen Deutschlands unterwegs, um die Zuschauer mit Geschichten aus dem fiktiven „Städtischen Adolphinum“ zum Lachen zu bringen, indem sie über Lehr- und Verwaltungskörper oder Mittelstufentoiletten berichten. Thomas Mono initiierte und leitete während seiner Zeit als (Musik-)Lehrer und Rektor der ehemaligen „Realschule am Eichholz“ in Arnsberg zahlreiche Schulmusicals und Musiktheater- Projekte.

Quelle: WOLL Magazin

Die Idee zum gemeinsamen Tierprogramm kam Hans-Peter Königs während der Coronazeit, als er wenig ausgelastet und „neiderfüllt“ im heimischen Garten Tiere durch das Fenster beobachtete, welche ohne Masken, Abstand oder irgendwelche Ge- und Verbote herumflogen, -liefen oder -krabbelten. Daraus entwickelte er in Zusammenarbeit mit seinem Freund Thomas Mono, der sich unter der Idee eines musikalischen Kabaretts über 48 Tiere zunächst so gar nichts vorstellen konnte, dieses spritzig-komische Potpourri über die unterschiedlichen Tiere und ihre Welt. Seitdem sind die beiden auf so mancher Kleinkunstbühne aufgetreten („Wir brauchen nur eine Bühne mit einer Größe von mindestens 4 x 3 Metern.“), so u.a. in Paderborn, Soest, Lippstadt oder Arnsberg, wo sie auch Mitte Februar auf der ehemaligen Marionettenbühne für begeisterte Publikumsreaktionen und ein tolles Feedback sorgten.

Viel Inspiration, Wortwitz und Spaß auf der Bühne wünschen wir von WOLL dem kreativen Duo „Königs&Mono“ auch weiterhin mit ihrem Programm „48 Tiere – Musik, viel Gereimtes und jede Menge Ungereimtheiten“!

Mehr Informationen für interessierte Besucher, über die nächsten Auftritte und für diejenigen, die das Duo „Königs&Mono“ buchen möchten: https://koenigs-mono.de/