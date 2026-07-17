„Kleiner KunstSommer“ im Bürgersaal eröffnet: „Werke im Herzen unserer Stadt“

Zahlreiche Gäste bei Vernissage im Rathaus. Kunstwerke sind bis zum 1. September ausgestellt

Der Bürgersaal des Rathauses sei nicht nur ein Ort für Ratssitzungen, Bürgerversammlungen oder offizielle Termine. „Er soll ein Ort für das Leben unserer Stadt sein – ein Ort der Begegnung, des Austauschs, der Kunst und der Kultur“, sagte Bürgermeister Maximilian Spinnrath im Rahmen der Vernissage. Bis zum 1. September sind im Bürgersaal sowie im angrenzenden Flur insgesamt 35 Werke von Künstler Jotte T. Hanebold ausgestellt. Titel der Ausstellung: „Contemporary Art“.

Quelle: Alexander Lange

Der Lebensweg habe ihn zu den Werken inspiriert, sie handeln von Krieg, Verzweiflung, aber ebenso Frieden und Hoffnung, schilderte Hanebold, der mit bürgerlichem Namen Jörg Henneböhl heißt. Werke, die zum Nachdenken und Interpretieren einladen, die neue Perspektiven und Denkweisen eröffnen. „Vor allem bin ich der Stadt Warstein, Herrn Bürgermeister Maximilian Spinnrath sowie Frau Barbara Lemm unglaublich dankbar, meine Bilder ausstellen und vielen Interessierten zugänglich machen zu dürfen“, lobte Hanebold das Format des „Kleinen KunstSommers“.

Während der regulären Öffungszeiten des Rathauses können Interessierte die Ausstellung besuchen. Spinnrath: „Ich lade alle Kunstinteressierten zu diesem Perspektivwechsel ein: Lassen sie die Werke im Herzen unserer Stadt auf sich wirken, tauschen sie sich miteinander aus. Denn Kunst entfaltet ihre größte Wirkung oft genau dann, wenn unterschiedliche Menschen dieselben Werke betrachten – und doch ganz Unterschiedliches darin entdecken.

Ein ebenso großer Dank am Eröffnungsabend galt der Gruppe „3rd Harmony“ um Heike Sina, Eileen Wegener und Julia Martens, die unter anderem mit „Africa“ und „Heal the world“ der Veranstaltung den passenden musikalischen Rahmen boten.