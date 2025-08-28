Kleine Köpfe, große Züge

Schachtalente aus dem ganzen Land ermitteln ihre Meister im Sauerland

Vom 7. bis 15. Juni 2025 war das Sauerland erneut Zentrum des deutschen Jugendschachs. Zum Zeitpunkt des Erscheinens unseres Magazins wurden gerade die Besten in den verschiedenen Altersklassen ermittelt. Bei den Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften (DJEM) im Sauerland Stern Hotel in Willingen traten über 800 junge Talente in den Altersklassen U8 bis U18 an, begleitet von rund 700 Betreuern, Trainern und Familienmitgliedern. Das Turnier in Willingen zählt damit zu den größten Schachveranstaltungen Deutschlands.



Wenn Bauern mutig vorangehen – die U8 im Fokus

Quelle: Deutscher Jugend-Schachverband

Im Vorfeld haben wir mit dem Leiter des Turniers, Harald Koppen, gesprochen. Worauf legt die Deutsche Schachjugend bei diesem Turnier ihr Hauptaugenmerk? Koppen: „Neben der bestmöglichen Organisation legen wir unser Augenmerk einmal mehr auf die Altersklasse U8, in der die jüngsten Teilnehmer, Kinder unter acht Jahren, ihr Können unter Beweis stellen. Für viele ist es das erste große Turnier, bei dem sie sich mit Gleichaltrigen aus dem ganzen Land messen können.“

Für Schachkenner: Auch die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielen ihre Partien im Schweizer System über sieben Runden, mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten pro Spieler und einem Zeitbonus von 15 Sekunden pro Zug. Konzentration und Ausdauer sind gefragt.



Unter den 45 männlichen und 28 weiblichen Teilnehmern und Teilnehmerinnen in der Altersklasse U 8 stammen sieben Schachkinder aus Nordrhein-Westfalen, darunter aus dem Sauerland Mara Lesnik aus Schalksmühle und Hannes Rieland, der beim SV Unna 1924 spielt. Mit der Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften ist für Hannes Rieland, der seit eineinhalb Jahren fast täglich bis zu zwei Stunden oder mehr Schach spielt, ein Traum in Erfüllung gegangen: „Als ich gehört habe, dass ich mich qualifiziert habe, war ich richtig erleichtert. Ich hatte mir dieses Ziel gesetzt, das hat sich so gut angefühlt!“

Sauerland auf dem Schachbrett

Quelle: Privat

Zu den Deutschen Meisterschaften der Schachjugend im Sauerland sagt Harald Koppen: „Die Atmosphäre in Willingen ist geprägt von einer Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und kindlicher Freude. Neben den Schachpartien bietet die Deutsche Schachjugend ein umfangreiches Freizeitprogramm an, darunter Workshops, Spieleabende und gemeinsame Ausflüge. Dies fördert nicht nur den Teamgeist, sondern auch die sozialen Fähigkeiten der jungen Schachspieler.“



Die DJEM dient nicht nur der Ermittlung der besten Nachwuchsspieler Deutschlands, sondern auch als Sprungbrett für internationale Wettbewerbe. Die Sieger der einzelnen Altersklassen qualifizieren sich für die Jugendwelt und -europameisterschaften. So beginnt für viele Talente in Willingen der Weg auf die internationale Schachbühne.



Weitere Informationen und aktuelle Ergebnisse finden Sie auf der offiziellen Website der Deutschen Schachjugend: www.deutsche-schachjugend.de/dem2025