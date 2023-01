Klaus Storch „mal anders“

Ein Highlight im Ausstellungsjahr im Berghaus Stockum 2021 war die Ausstellung „Endlos – Drahtfotografie von Klaus Storch“. Die Blickwinkel der Bilder faszinierten alle Besucher. Nicht nur darum wurde der Fotograf von Tillmann Profile gebeten, Gegebenheiten wie Metall, Profile, Maschinen und Abläufe des Unternehmens ebenfalls aus einem anderen Blickwinkel zu fotografieren. Diese Herausforderung, nicht nur ein Medium, sondern eine ganze Firma neu zu entdecken, nahm er gerne an.

Die Ergebnisse, die tiefe, unbekannte Eindrücke des jedoch sehr bekannten Sunderner Unternehmens zeigen, sind ab dem 5. Februar 2023 im Berghaus Stockum, Stockumer Str. 7, zu besichtigen. Um 11 Uhr findet an diesem Tag die Vernissage statt, zu der der Veranstalter, der Verein der Freunde und Förderer der Akademie für Kunst und Kultur in Stockum, alle Interessierten herzlich einlädt. Diese Ausstellung ist sicher nicht nur für Kunstinteressierte, sondern auch für alle, die einmal in das Herz eines Sunderner Unternehmens blicken möchten, interessant. Die Ausstellung ist Sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr zu sehen.

Begleitend können Führungen, auch zu anderen Zeiten, gebucht werden. Die Berghaus-Pädagogik bietet zudem ein Mitmachprogramm „Die Anfänge der Fotografie“, Kunst sehen, verstehen und ausprobieren, für Schulklassen an. Alle Terminwünsche können unter der Nummer 0172-765 56 27 angefragt werden.