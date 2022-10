Klaus-Dieter Wurm: Best Ager Model aus Olpe

Gutes Aussehen kennt kein Alter

Anti-Aging-Cremes und Falten-Filler – ein Blick in die Regale der Drogeriemärkte verrät, dass der Menschheitstraum von ewiger Jugend noch immer nicht ausgeträumt ist. Doch auch ein anderer Trend ist zu beobachten: Auf Titelseiten und Werbeplakaten tauchen mehr und mehr Gesichter im besten Alter, also sogenannte Best-Ager-Models, auf. Einer von ihnen ist Klaus Dieter Wurm aus Olpe.

Durch Zufall entdeckt

Die Scheinwerfer sind auf ihn gerichtet, lässig posiert Klaus Dieter Wurm, schaut selbstbewusst in die Kamera … Niemals hätte sich der Olper träumen lassen, dass er einmal derart im Rampenlicht stehen würde. Fast vier Jahrzehnte hat der heute 57-Jährige bei ThyssenKrupp in Lütringhausen gearbeitet; ein gepflegtes Äußeres war ihm schon immer wichtig, mehr hatte er mit der Modebranche allerdings nicht zu tun.

Daher war es auch eher ein Zufall, dass er sich vor fünf Jahren bei Instagram anmeldete. „Ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht und einfach nur ein paar Schnappschüsse aus dem Fitnessstudio gepostet. Als ich dann so viele nette Reaktionen und Likes bekam, war ich wirklich erstaunt – meine Bilder schienen den Leuten zu gefallen“, erinnert sich Klaus Dieter Wurm.

Was dann passierte, sorgte bei ihm für noch mehr Verwunderung: Eine Model-Agentur meldete sich und wollte ihn unter Vertrag nehmen. Nach kurzem Zögern sagt der Olper zu: „Ich habe mir das natürlich ganz genau angeschaut, doch das hatte alles Hand und Fuß; das war ein seriöses Angebot von einer sehr renommierten Agentur – das kann man ja nicht ausschlagen, und ich hatte auch wirklich Lust darauf!“ Offenbar sind Models jenseits der Fünfzig mehr als gefragt, denn schnell kamen weitere Anfragen hinzu; inzwischen ist Klaus Dieter Wurm bei zwölf Agenturen unter Vertrag.

Quelle: Andreas von Tempelhoff

Quelle: Andreas von Tempelhoff

Quelle: Andreas von Tempelhoff

Neue Erfahrungen

Bei seinem ersten Shooting war er ziemlich nervös, doch mit Andreas von Tempelhoff hatte er einen erfahrenen Fotografen an seiner Seite, der auch selbst als Model arbeitet. Er hat Klaus Dieter Wurm viele hilfreiche Tipps gegeben, ihm gezeigt, wie man sich am besten vor der Kamera bewegt, und was auf Fotos gut wirkt; bis heute ist der Kölner sein Mentor und sogar sein Vorbild.

Dabei schlüpft das Best-Ager-Model aus dem Sauerland immer wieder in neue Rollen: „Ich habe schon für die unterschiedlichsten Auftraggeber gearbeitet, als Laborarbeiter oder als Schaffner vor der Kamera gestanden. Aber das ist ja gerade das Reizvolle: Kein Shooting ist wie das andere! Und manchmal kann es auch ganz schön anstrengend werden; für einen Tourismusanbieter bin ich zum Beispiel stundenlang mit dem Fahrrad durch die Eifel gefahren“, erzählt der Olper. Vor kurzem hat er sich dann auch noch einen ganz persönlichen Traum erfüllt und als Komparse im Tatort Dortmund mitgewirkt – eine Erfahrung, die er jederzeit gern wiederholen würde.

Natürlich ist für diese unterschiedlichen Herausforderungen auch eine gewisse Fitness gefragt, doch Klaus Dieter Wurm zählt unabhängig davon neben dem Fitnesstraining das Golfen zu seinen liebsten Hobbys; häufig ist er auf dem Golfplatz im Repetal zu finden. Auch auf seine Ernährung hat er schon geachtet, bevor er anfing zu modeln, sodass sich nichts weiter geändert hat. Mit einer Ausnahme: In seinem Badezimmer stehen nun zwei Cremetiegel mehr – die gehören aber ganz einfach zur Pflege dazu.

Zum Altern hat er ohnehin seine ganz eigene Einstellung: „Als mit Mitte Vierzig die ersten grauen Haare kamen, habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken darum gemacht; das gehört doch einfach dazu. Und auch ein paar Falten machen ein Gesicht wohl eher attraktiver, habe ich mir zumindest sagen lassen … Tja, dann wäre da noch die Frage nach dem Best Age – für mich ist das immer genau das Alter, in dem man gerade lebt. Jede Lebensphase hat ihre eigenen Vor- und Nachteile; wichtig ist, diese anzunehmen und sich wohl in der eigenen Haut zu fühlen. Dann spielt das Alter nun wirklich keine Rolle!“ Wie recht er doch hat …