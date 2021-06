Klassik und Wortwitz an sechs Abenden auf dem Hofmusik Festival

Die Hofmusik Festival-Veranstalter Martin Kallnischkies & Sarah Chloé Mikus freuen sich, dass das Festival im Juli 2021 unter den dann gültigen Coronabestimmungen wieder auf dem Hof Mikus in Iserlohn-Rheinen veranstalten zu können.

Eröffnet wird das Hofmusik Festival auf dem Hof Mikus am Freitag, 9. Juli 2021, von der jungen und mehrfach ausgezeichneten – zuletzt mit dem OPUS Klassik 2020 – Pianistin Annika Treutler. Tags drauf, am 10. Juli, wird das Blue Chamber Quartet, einem mit Klavier, Harfe, Kontrabass und Vibraphon nicht ganz klassischen Quartett, den Besucher*innen die musikalische Klangvielfalt zwischen Avantgarde und Klassik näher bringen.

Am Freitag, 16. Juli, versprechen die sieben Herren der österreichischen Blechblasgruppe Da Blechhauf’n „a Mordsgaudi“. Von Mariandl bis Mariachi, von Mosch bis Mutzenbacher, der Blechhauf ́n spielt, wie gewohnt witzig und virtuos, alte Hadern, böhmische Weisen und die größten Hits der letzten 2000 Jahre.

Der letzte Abend des Festivals steht wieder ganz im Zeichen der Klassik. 2014 erhielt der Hornist Felix Klieser den ECHO Klassik als Nachwuchskünstler des Jahres. Im selben Jahr erschien seine spannende Lebensgeschichte unter dem Titel „Fußnoten – Ein Hornist ohne Arme erobert die Welt.“. Seitdem ist er aus den Konzertsälen der Welt nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit dem Zemlinsky Quartett wird er das Festival 2021 beenden.

Erstmals hinzukommen wird am 14. Juli 2021 die Lesung mit dem Schriftsteller Wladimir Kaminer sowie ein Poetry Slam am 15. Juli.

Das Hofmusik Festival ist einer der jungen kulturellen Höhepunkte des zweiten Corona- Jahres 2021. Auf bequemen Regiestühlen vergehen die (Konzert-)Abende wie im Flug. Nachhaltigkeit ist den Festivalbetreiber*innen besonders wichtig, so verzichten sie auf Einweggeschirr und -besteck, haben Strohhalme aus echtem Stroh und auch die angebotenen Speisen sind regional und saisonal. Als kulinarische Highlights werden u.a. Wein eines jungen Winzers von der Mosel, Bratwurst vom Hof Drepper mit Schwerter Senf sowie selbstgemachte Sauerländer Potthucke angeboten. Ganz besonders dürfen sich die Gäste über den beliebten „Helmut Gin“ – den eigens für das Festival kreierten Gin – freuen. Im Zuge der Nachhaltigkeit freut sich das Hofmusik Festival ganz besonders, dass sie seit diesem Jahr mit der Blühwiesenpatenschaft von „bee part“, eine von dem Kalthofer Landwirtspaar Angelika und Ulrich Brinckmann ins Leben gerufene Aktion, Bienen und Insekten einen Lebensraum schaffen.

Zu allen Abenden ist der Einlass ab 18.00 Uhr, der Veranstaltungsbeginn um 20.00 Uhr.

Der Kartenvorverkauf für das Festival hat begonnen. Die Karten zum Preis von je 32,50 € (inklusive Gebühren) können bei der Stadtinformation Iserlohn – Bahnhofsplatz 2 –, der Ruhrtalbuchhandlung Schwerte – Hüsingstraße 20 – sowie auf dem Hof Mikus – Osterfeldweg 2a – oder online unter www.hofmusik-agentur.de/hofladen erworben werden.

Im digitalen Hofladen gibt es darüber hinaus auch Pakete, die aus zwei Eintrittskarten und einer Blühwiesenpartnenschaft bestehen. Die jeweils gültigen Coronaschutzmaßnahmen können unter www.hofmusik-agentur.de/corona eingesehen werden.

Obwohl das Hofmusik Festival im Sommer 2020 coronabedingt pausieren musste, hat das Hofmusik Festival gemeinsam mit den Stadtwerken Iserlohn die Stadtwerke Iserlohn voriges Jahr gemeinsam das weltweit erste Klassikkonzert im Autokino am Seilersee veranstaltet; unter anderem spielte der Star-Pianist Alexander Krichel Werke von Beethoven und Liszt. Das Konzert, das unter anderem im WDR, auf ARTE und bei 3sat ausgestrahlt wurde, hat einen großen Beitrag zum Corona-Kulturleben in Iserlohn geleistet und Iserlohn als Standort für ein außerordentliches Kulturleben überregional ins Bewusstsein gerufen. All diese Mühen wurden am Ende mit einer Nominierung für den diesjährigen OPUS Klassik in der Kategorie „Innovatives Konzertformat“ belohnt.

Weitere Informationen unter hofmusik-festival.de