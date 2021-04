Klarstellung von IHK-Vizepräsidentin Daniela Tigges zur Hotelöffnung

In einer Verlautbarung der Hotelbesitzerin Daniela Tigges aus Schmallenberg-Ebbinghof, deren Hotelöffnung vor einigen Tagen (WOLL hat darüber berichtet) für einen Großeinsatz des Ordnungsamtes und der Polizei sorgte, heißt es : „Es sei wohl der Eindruck entstanden, die Eröffnung ihres Familienhotels für Geschäftsreisende wäre eine Aktion der IHK Arnsberg gewesen“.

In der Presseinformation schreibt Daniela Tigges: „Präsident und Geschäftsführerin der IHK sind zwar vorab informiert, eingeladen und um Unterstützung gebeten worden, jedoch kann ich ganz sicher bestätigen, dass die IHK-Führung weder Mitverursacher, noch Unterstützer der Unternehmensrettung gewesen sei.“ Die amtierende Vizepräsidentin versichert auf Anfrage, dass sie keinerlei bestätigende Antwort der IHK auf ihre persönliche Email erhalten habe, und betont, dass einzig die Rückmeldung über die Presse kam. Dort hatte sich die IHK von dem Handeln der ehrenamtlich tätigen Hotelbesitzerin distanziert. Daniela Tigges in der Presseinformation wörtlich: „Von einer gemeinsamen Aktion kann also keineswegs die Rede sein, und dieser Eindruck wurde auch, wenn überhaupt, dann unbeabsichtigt geweckt“.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Meldung, dass die Vollversammlung der IHK am 22. April das neue Präsidium gewählt hat, allerdings ohne die umstrittene Vizepräsidentin Daniela Tigges.