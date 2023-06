Klangskulptur mit Gedichten über die Wolken – Einladung zur Vernissage am Sauerland-Höhenflug

Herscheid/Südwestfalen. Der Sauerland-Höhenflug an der Nordhelle ist Schauplatz eines ungewöhnlichen Kunstprojekts der Kölner Künstler Katerina Kuznetcowa und Alexander Edisherov. Für die „Wolkenbank“ haben die Künstler poetische Texte über die Wolken in acht verschiedenen Sprachen ausgewählt, sprechen lassen und zu einer Klangskulptur zusammengefügt. Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich auf einem Waldsofa niederzulassen, den Blick in den Himmel und auf die Wolken zu richten – und zu lauschen. Die Klanginstallation ist einer der Höhepunkte des Spirituellen Sommer 2023 und vom 25. Juni bis 10. September täglich von 10.00 bis 20.00 zu erleben. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am Sonntag, den 25. Juni um 15.00 Uhr bei der Vernissage zur „Wolkenbank“ dabei zu sein. Treffpunkt ist das Waldsofa unterhalb des Robert-Kolb-Turms in Herscheid, Wanderweg A 4/Sauerland-Höhenflug, ca. 15 Minuten zu Fuß vom Wanderparkplatz Nordhelle. Poesie von Hermann Hesse bis Octavio Paz in wunderschöner Natur und Kaffee und Kuchen sorgen für ein sommerliches Nachmittagsvergnügen. Im Gespräch mit der Kunsthistorikerin Dr. Andrea Brockmann werden Katerina Kuznetcowa und Alexander Edisherov davon erzählen, was sie mit den Wolken als „Himmelswanderer“ verbinden. Gastgeber sind der Sauerland-Höhenflug, de Spirituelle Sommer und die Gemeinde Herscheid. Um die Planung zu erleichtern, bitten die Veranstalter bis 22. Juni um Anmeldung unter 02972/974017 oder info@wege-zum-leben.com. Kurzentschlossene Gäste sind ebenfalls willkommen.

Info Wolkenbank: https://www.sauerland-hoehenflug.de/Wolkenbank

Info Spiritueller Sommer Himmel und Erde. Spiritueller Sommer 2023 07.06. bis 10.09.2023 in ganz Südwestfalen 250 Angebote für eine zeitgemäße Spiritualität im Hochsauerlandkreis, im Märkischen Kreis und den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest.

Weitere Informationen, Veranstaltungskalender und Magazin Netzwerk „Wege zum Leben. In Südwestfalen.“

Poststr. 7, 57392 Schmallenberg, 02972/9740-17 info@wege-zum-leben.com www.wege-zum-leben.com

Link zum Blätterkatalog: https://issuu.com/schmallenberg/docs/spiritueller_sommer