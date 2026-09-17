Klangprojekt „TouchSensitive“ in der Kulturkirche Gleidorf

Noch bis Sonntag, den 20. September, Klänge zum Erleben und Mitmachen durch Künstler Anno Weihs

In der Kulturkirche Gleidorf lädt das Klangprojekt von Anno Weihs noch bis Sonntag, den 20. September, jeweils von 12 bis 18 Uhr zum Erleben und Mitmachen ein. Im Zentrum steht die Transformation von Berührung in Klang. An fünf Klanginstallationen können Besucherinnen und Besucher diese Transformation durch eigene Berührung unmittelbar erleben.

Quelle: Patricia Korn Künstler Anno Weihs mit seinem Klangprojekt „TouchSensitive“

Elemente wie Pflanzen, Wasser, Bronze und Schiefer fungieren als natürliche Klangquellen, die durch die Berührung des menschlichen Körpers aktiviert werden. Bewegung und Berührung werden in elektrische Impulse übersetzt, durch Synthesizer moduliert und in Echtzeit hörbar gemacht.

Quelle: Patricia Korn Quelle: Patricia Korn

Das Besondere an „TouchSensitive“: Anno Weihs macht die spezifischen Klänge eines Ortes erfahrbar – in diesem Fall die des Sauerlandes. Die Klangobjekte stehen für natürliche und kulturelle Quellen aus der Region. Dazu gehören das Wasser, das aus der Lenne entspringt, ebenso wie Schiefer, der in vielen Regionen des Sauerlandes abgebaut wurde und bis heute die schmucken Fachwerkhäuser prägt. Auch Weihs’ Sammlung alter Kreuze von Privatpersonen und aus Kirchengemeinden findet Eingang in das Projekt. Die Kreuze wurden eingeschmolzen und zu klingenden Bronzeplatten verarbeitet, die symbolisch ihren Weg zurück in die Kirche finden.

Quelle: Patricia Korn Quelle: Patricia Korn

Durch die Förderung #ARTinprogress des Kultursekretariats NRW Gütersloh wird die Kulturkirche Gleidorf temporär zu einem offenen Labor für Klang durch Berührung.

„Ich wünsche mir, dass die Besucherinnen und Besucher durch ‚TouchSensitive‘ selbst Freude am Verklanglichen natürlicher Prozesse erleben und einen neuen Blick auf die Natur und ihre natürlichen Klangelemente bekommen“, beschreibt Anno Weihs seine Intention für das Projekt in der Kulturkirche Gleidorf. Am kommenden Freitag, den 18. September, um 18 Uhr berichtet Anno Weihs in einem Künstlergespräch über seine aktuellen und vergangenen internationalen Kunstprojekte in Deutschland und Island.

#ARTinprogress ist ein Förderprogramm des Kultursekretariats NRW Gütersloh, gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Quelle: Patricia Korn Quelle: Patricia Korn

Eine vorherige Anmeldung bei größeren Gruppen beim Kulturbüro Schmallenberg wird empfohlen.

Über den Künstler:

Anno Weihs, geboren 1971 in Wickede/Ruhr, ist seit 2004 als freischaffender Künstler tätig und arbeitet zudem als Dozent für alternative fotografische Verfahren. Seine Arbeiten wurden in zahlreichen Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen präsentiert. Zu seinen künstlerischen Ausdrucksmitteln zählen die experimentelle Fotografie sowie elektroakustische Kompositionen im Bereich LANDSCAPE / SOUNDSCAPES.