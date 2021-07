Kirchenkunst der besondern Art

Das gehäkelte Altartuch von Katharina Krenkel in der St.-Alexander-Kirche Schmallenberg

Noch bis zum 14. Juli ist in der St.-Alexander-Kirche in Schmallenberg eine Besonderheit zu bewundern: Gehäkeltes Wasser, das vom Altar in den Kirchenraum herabfließt.

Dieses besondere Altartuch, das seit 2011 ständig wächst und mittlerweile 7 Meter lang ist, wurde von der Künstlerin Katharina Krenkel geschaffen und ziert die Kirche im Rahmen des Spirituellen Sommers.

In einem Künstlergespräch, das Beate Herrmann von der Jugendkunstschule mit Katharina Krenkel bei der Vernissage führte, berichtete die Künstlerin über die Beweggründe und den Sinn ihrer Arbeit sowie über die Erfahrungen, die sie dadurch machte.

In das wachsende und wandernde Altartuch wurden viele Häkelgeschichten eingehäkelt und viele davon erinnern die Künstlerin an Ereignisse in ihrem Leben. Verschiedene Häkeltechniken, Farbspiele und Formen zeigen die Vielfältigkeit des Wassers in seinen unterschiedlichen Dimensionen und inspirieren so den Betrachter.

„Das Besondere an der Kunst ist: sie stellt dar und das oftmals besser als das Original“, so Katharina Krenkel.

Schmallenberg ist bereits der 36. Ort, an dem das Altartuch ausgestellt ist und an jedem Ort erscheint es anders. Zum einen ist das Umfeld jedes Mal anders und zum anderen begibt sich die Künstlerin vor und nach jeder Ausstellung wieder an die Arbeit und ergänzt das gehäkelte Wasser um ein neues Stück, um eine weitere Geschichte.

Das Wasser mit all seinem Temperament wird beim Betrachten des Kunstwerkes deutlich und zeigt, wie phantasievoll es auf diese Weise in den Mittelpunkt gerückt wird.

Zum Mitmachen lädt eine „Tröpfelmeditation“ im Turm von St. Alexander am 9. Juli um 18.00 Uhr ein. Interessierte (mit Häkelkenntnissen) können zusammen mit der Künstlerin das zarte Plätschern und Rauschen von Wasser in handarbeitender Runde selbst herstellen und sich beim kontemplativen Verhäkeln von Videoband von einem völlig unerwarteten Sound und Gefühl überraschen lassen. Vom 10. bis 11. Juli. findet dann ein zweitägiger offener Workshop mit der TEXTILE Werkstatt statt. Nach einem Inspirationsspaziergang zum Altartuch in der Kirche und zu Naturbeobachtungen an der Lenne werden die Teilnehmenden in der Werkstatt in der Jugendkunstschule ihre Ideen gestalterisch umsetzen und die gemeinschaftliche Installation „Wassertextilisierung“ entstehen lassen. ImpulsgeberInnen sind Katharina Krenkel und die Leiterin der TEXTILE. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung des Kulturbüros der Stadt Schmallenberg und der TEXTILE Werkstatt ist bis 9. Juli über textilewerkstatt@projektschneiderei.de möglich.