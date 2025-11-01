KIPPO von GEFU

Die neue KIPPO-Serie von GEFU ist die perfekte Lösung für präzises Dosieren, tropffreies Ausgießen und aromadichte Aufbewahrung. Ob Gewürz- und Kräuterstreuer, Kräuterkarussell, Essig-Öl-Dosierer, Essig-Öl und Gewürz-Menage oder die Vorratsdosen in drei verschiedenen Größen – KIPPO besticht mit seinem durchdachten Deckeldesign inklusive praktischer Kippfunktion. Damit gehören verschüttete Lebensmittel und umständliches Aufschrauben der Vergangenheit an. Gleichzeitig sorgt das clevere Deckeldesign für volle Aromavielfalt und langanhaltende Frische des Inhalts. Weitere Infos unter www.gefu.com

