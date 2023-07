Kindheitstraum: „Chefin“ der Polizei werden

Ein Foto zur offiziellen Amtseinführung auf der Treppe der Polizeiwache Sundern: PD Klaus Bunse, Landrat Dr. Karl Schneider, PHK’in Anja Gerling und die I. Beigeordnete der Stadt Sundern, Dr. Jacqueline Bila

Seit Anfang Juni ist im Hochsauerlandkreis erstmalig eine Frau Leiterin einer Polizeiwache (PW). Anja Gerling (47), geboren in Warstein, aufgewachsen in Meschede, hat den bisherigen EPHK (Erster Polizeihauptkommissar) Martin Fricke als Wachleitung in Sundern abgelöst. Fricke hat die Leitung der Polizeiwache in Meschede übernommen. In Sundern ist Anja Gerling für ein Dutzend Beamte (davon 3 Frauen und neun Männer) des Wach- und Wechseldienstes und drei Bezirksdienstbeamte zuständig. Zur heutigen, offiziellen Amtseinführung beglückwünschten Landrat Dr. Karl Schneider, der Abteilungsleiter der HSK-Polizei, PD (Polizeidirektor) Klaus Bunse, die I. Beigeordnete der Stadt Sundern, Frau Dr. Jacqueline Bila und der der Pressesprecher der Polizei, Sebastian Held die neue Leiterin der PW Sundern.

Gute Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern

Landrat Schneider ging in seiner Begrüßung auf die Stationen der Polizeilaufbahn von Anja Gerling ein. Nach dem Diensteintritt 1997 war die Sauerländerin bis 2000 beim PP (Polizeipräsidium) Hagen tätig. Danach war sie acht Jahre im Wachdienst bei der PW Arnsberg und ihrer heutigen Wirkungsstätte der PW Sundern unterwegs. Wie sie im Gespräch mit WOLL sagte, sei es als kleines Mädchen ihr großer Traum gewesen, als „Chefin“ der Polizei in Sundern zu arbeiten.

PD Klaus Bunse, die neue Wachleitung der PW Sundern, Anja Gerling und Landrat Dr. Karl Schneider

Von 2008 bis 2012 übte die Polizisten Gerling die Funktion der Einsatztrainerin aus, bis sie für drei Jahre wieder zur PW Sundern zurückkehrte. Danach übernahm sie die Aufgaben der stellvertretenden Wachdienstführerin in Meschede und Arnsberg. 2018 wechselte Anja Gerling „von der Straße“ hinter den Schreibtisch zur Führungsstelle Gefahrenabwehr/Einsatz, welche sie von 2021 bis 2023 leitete. „Auf die nun neue Aufgabe in meiner Heimatstadt freue ich mich sehr“, sagte die neue Wachleitung. Wenn man so will, wurde ein Kindheitstraum wahr.

Anja Gerling wohnt mit ihrem Mann und einigen Hunden und Katzen in Sundern. In ihrer Freizeit ist sie mit den Tieren und auch so am liebsten sportlich aktiv in der Natur unterwegs. Früher war sie aktiv beim RC-Sorpesee, unter anderem auch als Triathletin aktiv. Der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt Sundern ist ihr besonders wichtig. Anja Gerling: „Die Polizeiwache ist vierundzwanzig Stunden und an sieben Tagen in der Woche besetzt. Wir werden, wie bisher den Kontakt zur Stadt und zu den Menschen die hier leben, wann und wo immer es möglich ist, suchen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Menschen in Sundern.“

Im Gespräch wiesen Landrat Dr. Karl Schneider und PD Klaus Bunse auf den steigenden Anteil von Frauen im Polizeidienst des HSK hin. 35 % aller Polizisten im HSK sind Frauen. In Sundern ist nun die erste Frau Leiterin einer Pollizeiwache. „Da immer mehr Frauen in den Polizeidienst gehen, wird sich der Frauenanteil, auch in Leitungsfunktionen, in den kommenden Jahren noch erhöhen“, so Pressesprecher Sebastian Held. Die I. Beigeordnete Dr. Jacqueline Bila würdigte die immer hervorragende Zusammenarbeit der Stadt mit der Polizeiwache. „Mit ihnen, Frau Gerling, wird das sicher auch in Zukunft eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit allen Institutionen und Personen der Stadt Sundern geben. Wir sind stolz und froh, dass nun eine Bürgerin der Stadt die PW leitet.“