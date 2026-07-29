Kindertheater in Arnsberg feiert Premiere

Damit wurde die erste Vorstellung zu einem vollen Erfolg und zeigte, wie groß das Interesse an einem abwechslungsreichen Kulturangebot für Familien in den Sommerferien ist.

Bei trockenem Wetter erlebten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern eine unterhaltsame Vorstellung voller Spaß, Fantasie und Mitmachmomenten. Die lachenden Gesichter der Kinder haben spürbar gezeigt, wie begeistert sie von dem Theater Lakritz aus Berlin mit der Vorstellung „Mücke macht Picknick“ waren.

Das Kindertheater ist Teil des Kultursommers Arnsberg und findet mittwochs in den Sommerferien statt. Bis einschließlich zum 19. August dürfen sich Familien auf weitere spannende und altersgerechte Theaterstücke oder Konzerte freuen. Der Eintritt ist bei allen Vorstellungen frei. Wer ein Sitzkissen mitbringen möchte, um sich direkt vor der Bühne zu platzieren, darf dies gerne tun.

Nach dem gelungenen Auftakt freuen sich die Veranstalter auf die kommenden Termine und hoffen, auch in den nächsten Wochen wieder zahlreiche Besucher:innen begrüßen zu dürfen. Beginn der Veranstaltung vor dem Lichthaus im Klosterhof Wedinghausen ist wie immer um 17:00 Uhr.

Für Erfrischungsgetränke und Schnuckeltüten sorgen wieder die DPSG Pfadfinder Neheim. Gespielt wird möglichst auch bei ungünstigem Wetter, soweit das Künstler:innen und Publikum gegenüber vertretbar ist. Ausweichort ist die Kulturschmiede Arnsberg. Änderungen über den Spielort werden via Instagram (@kulturarnsberg) kommuniziert.