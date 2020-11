Kindern und Jugendlichen einen Raum bieten

Der Jugendtreff Schmallenberger Land hat seine Türen wieder geöffnet

Neue Räume unter neuer Leitung – mit einem doppelten Neustart konnte der Jugendtreff Schmallenberger Land nach den Sommerferien seine Türen wieder öffnen. Nachdem ein Brand am Rosenmontag die Räume am Paul-Falke-Platz vollständig zerstört hatte und dann durch Corona viele gemeinsame Aktivitäten erst einmal auf Eis gelegt wurden, konnten die Renovierungsarbeiten zum Ende der Ferien in Ruhe abgeschlossen werden.

Aber nicht nur bei den Räumlichkeiten gibt es Veränderungen: Mit Nicolas Hilkenbach wurde Anfang Juli auch die Leitung neu besetzt. Gemeinsam mit Heike Kieserling, die bereits seit elf Jahren im Jugendtreff tätig ist, freut er sich auf die neue Aufgabe, denn Kinder- und Jugendarbeit ist für beide eine spannende Herausforderung. Aber wofür steht der Jugendtreff eigentlich und wer ist angesprochen?

Träger der Jugendfreizeitstätte Jugendtreff Schmallenberger Land ist der Katholische Verein für offene Kinderund Jugendarbeit Projekt Förderband im Schmallenberger Sauerland e.V., der sich aus interessierten Personen der 19 Kirchengemeinden im Stadtgebiet Schmallenberg zusammensetzt und durch Dechant Georg Schröder vertreten wird. Angesprochen sind alle Jugendlichen ab zehn Jahren aus dem Stadtgebiet, und dabei spielt es keine Rolle, welcher Herkunft sie sind, ob sie eine Beeinträchtigung haben oder welcher Religion sie angehören – willkommen sind alle. Schwerpunktmäßig geht es um die Freizeitgestaltung und Präventionsarbeit sowie die Unterstützung bei allen Themen, die im Alltag eines Jugendlichen präsent sind.

Abwechslungsreiche Angebote

Im Jugendtreff, der immer nachmittags bis in die Abendstunden seine Türen öffnet, gibt es viele abwechslungsreiche Angebote wie Billard, Kicker, Darts, Airhockey, Spiele, Kreativangebote, Kochen oder Backen, und wer möchte, kann auch seine Hausaufgaben erledigen. Wichtig ist für die beiden Mitarbeiter die Jugendbeteiligung, sei es bei der Raumgestaltung, durch gemeinsame Ideen und Entscheidungen oder die Teilnahme an Besprechungen.

Auch bei alltäglichen Problemen haben Nicolas Hilkenbach und Heike Kieserling immer ein offenes Ohr und sind Ansprechpartner in allen Belangen. Für die Jugendlichen ist diese Vertrauensbasis von großer Bedeutung, sie fühlen sich verstanden. Zusätzlich gibt es immer mal wieder Aktionen und Ausflüge, Infoveranstaltungen, Beratung und Unterstützung zu unterschiedlichen Themen sowie Workshops, Präventionsprojekte und abendliche Kulturveranstaltungen. „Das alles ist nur durch die vielen Kooperationspartner möglich“, sagt Nicolas Hilkenbach. Denn der Jugendtreff Schmallenberger Land ist kostenlos, lediglich bei Aktionen und Ausflügen wird ein kleiner Teilnehmerbeitrag erhoben.

Helfende Hände und Engagement

Neben der finanziellen Unterstützung durch die Stadt Schmallenberg gibt es auch Projektfördermittel vom Erzbistum Paderborn und Spenden von diversen Sponsoren. „Ich bin fasziniert von der Struktur, die ich hier vorfinde, und davon, wie viele unterschiedliche Personen die Jugendfreizeitstätte unterstützen“, erklärt Nicolas Hilkenbach. „Diese Zusammenarbeit und das Gemeinschaftsdenken finde ich klasse.“

Es ist vorher nie klar, wie viele zum offenen Treff kommen. Zwischen zehn und 40 junge Menschen nehmen die Angebote an – die einen regelmäßig, andere gelegentlich. Die Hauptaltersklasse sind die 14- bis 16-Jährigen. Viele der Jugendlichen haben einen Migrationshintergrund und sehen den Jugendtreff als willkommene Anlaufstelle. Gerade diese kulturelle Vielfalt und der gegenseitige Austausch bewirken Akzeptanz und Toleranz sowie die Bereitschaft zur Integration. „Die offene Jugendarbeit ist eine Herausforderung und erfordert ein großes Maß an Flexibilität – es ist eine schöne und wichtige Arbeit“, erklärt der 23-Jährige Leiter.

Der Startschuss ist gefallen und der Wunsch für die Zukunft des Jugendtreffs ist klar: „Wir hoffen, dass nach der langen Pause alle gern wiederkommen, wir viele neue Kontakte knüpfen und die Angebote genutzt werden“, sagt Heike Kieserling. Auch Nicolas Hilkenbach freut sich, dass es endlich losgeht: „Wir sind ein gutes Team und möchten mit neuen Ideen und Impulsen an die Arbeit gehen.“ Gerade im ländlichen Raum ist es nach wie vor wichtig, Angebote für junge Menschen zu schaffen. Für Nicolas Hilkenbach und Heike Kieserling ist es nicht nur ein Job, für sie ist die Jugendarbeit auch eine Herzensangelegenheit. Informationen über den Jugendtreff gibt es unter: www.pv-se.de/einrichtungen/jugendtreff/

Der Jugendtreff Schmallenberger Land ist der Einzige dieser Art im Stadtgebiet. Der Jugendtreff in Bad Fredeburg gehört ebenfalls zur Einrichtung, ist aber derzeit nur nach Bedarf geöffnet. Weitere Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in der Stadt Schmallenberg sind:

• die offenen Ganztagsschulen des Gemeinschaftsgrundschulverbund Schmallenberg-Gleidorf, der Kath. Grundschule Bad Fredeburg und der Kath. Grundschule Fleckenberg

• die Kinderburg Schmallenberg

Zur individuellen Freizeitgestaltung gibt es viele Möglichkeiten wie:

• diverse Sportvereine

• die DLRG

• die Jugendkunstschule

• die Rondo Fußballschule

• die Jugendfeuerwehren in einigen Orten

• KJG, Kolping- oder Pfarrjugend