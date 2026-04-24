Kinderlauf für den guten Zweck

im Rahmen des Sportfestes der DJK Grafschaft

Samstag, 16. Mai 2026 | 15:30 bis 18:30 Uhr

So ein Sportwochenende hat es in Grafschaft bisher noch nicht gegeben! Mit dem 24-Stundenlauf und dem Kinderlauf bringt der Verein „Laufen für Glücksmomente e.V.“ erstmals ein besonderes Benefizevent ins Sauerland. Der Kinderlauf feiert seine Premiere im Rahmen des Sportfestes der DJK Grafschaft.

Der Kinderlauf führt über eine kurze Runde von etwa 500 Metern rund um das Sportplatzgelände in Grafschaft. Mitmachen können alle Kinder, die Freude an Bewegung haben und dabei etwas Gutes tun möchten. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit oder Bestzeiten, sondern um das gemeinsame Mitmachen für den guten Zweck.

Der Kinderlauf dauert insgesamt drei Stunden – von 15:30 bis 18:30 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums können die Kinder jederzeit einsteigen, mitlaufen, Pausen machen und auch wieder aufhören. So kann jedes Kind ganz so mitmachen, wie es möchte und wie es gut passt.

Jede Runde bringt Glück – und Hilfe!

Denn mit jeder gelaufenen Runde werden Spenden für palliative Zwecke gesammelt.

Quelle: LiebesGrün

So funktioniert es

Die Teilnahme am Kinderlauf ist kostenlos.

Die Kinder suchen sich im Vorfeld Sponsoren, die pro gelaufene Kilometer einen kleinen Betrag spenden. Das können zum Beispiel Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde oder Bekannte sein. So wird aus jeder Runde eine Unterstützung für den guten Zweck.

Was die Kinder erwartet

· eine kindgerechte Laufstrecke über ca. 500 Mete

· leckere Überraschungen und Getränk

· eine Finisher-Medaille

· kleine weitere Überraschungen

· viel Freude an Bewegung und ein tolles Gemeinschaftserlebnis

Die Anmeldung erfolgt unter www.liebesgruen.de/d/besonderes/soziales-engagement/Dort finden die Kinder und Eltern auch die Sponsorenkarte.

Termin und Ort

Samstag, 16. Mai 2026

15:30 bis 18:30 Uhr

Sportplatz der DJK Grafschaft

Im Kampe 11, 57392 Schmallenberg