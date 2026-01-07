Kinderkarneval lockt am Karnevalssonntag in die Stadthalle Meschede

Zum beliebten Kinderkarneval am Sonntag, 15. Februar, lädt die SGH-Karneval gemeinsam mit dem Stadtmarketing Meschede in die Stadthalle Meschede ein. Ab 11.11 Uhr erwartet junge Karnevalistinnen und Karnevalisten sowie ihre Eltern ein farbenfrohes Fest mit abwechslungsreichem Bühnenprogramm, fantasievollen Kostümen und ausgelassener Karnevalsstimmung.

Die Veranstalterinnen und Veranstalter haben ein mitreißendes Programm für die ganze Familie zusammengestellt. Auf der Bühne sorgen die SGH-Burgelfen, die SGH-Burgwichtel, die Glitzerfunken Remblinghausen, die Nordfünkchen der KG Blau-Weiß-Meschede-Nord sowie die Mini-Funkies Wehrstapel mit ihren Tänzen für beste Unterhaltung. Zauberkünstler Steffen Nitsche begeistert das junge Publikum mit seiner Bühnenshow. Ein fester Bestandteil des Kinderkarnevals ist zudem der beliebte Kostümwettbewerb, an dem alle verkleideten Kinder teilnehmen können. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Jugendorchester des Musikzuges Meschede.



„Wir freuen uns sehr, wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm für die Kleinsten in Meschede anbieten zu können und gemeinsam mit allen Jeckinnen und Jecken zu feiern“, sagt Roland Mellios, Präsident der SGH-Karneval. Im Anschluss an das Bühnenprogramm laden zahlreiche Aktionsstände zum Spielen, Basteln und Mitmachen ein. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ein besonderer Dank gilt den Bäckereien Adolph, Becker, Franzes, Kremer, Sommer und Tismes, die wieder kostenlos Berliner zur Verfügung stellen.

„Unser Dank gilt außerdem allen freiwilligen Helferinnen und Helfern der SGH-Karneval. Ohne dieses Engagement wäre der Kinderkarneval nicht möglich“, betont Lisa Machula vom Stadtmarketing Meschede. Ein weiterer Dank geht an die Sparkasse Mitten im Sauerland, die das Projekt seit Beginn unterstützt, sowie an das H1 am See.

Der Eintritt ist für Kinder bis einschließlich 11 Jahre frei, Erwachsene zahlen vier Euro. Kinder haben nur in Begleitung einer erwachsenen Person Zutritt. Einlass ist ab 10.30 Uhr, das Bühnenprogramm beginnt um 11.11 Uhr, Veranstaltungsende ist um 16.00 Uhr. Eintrittsbändchen sind ab sofort im Vorverkauf in der Tourist-Info, Le-Puy-Straße 6-8 (am Bahnhof) erhältlich.