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Kinderführung: „Kurfürstlich cool“

Eine tolle Stadtführung für Kinder findet am Sonntag, den 19. April um 11 Uhr in Arnsberg statt.

14. April 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Wolfgang Detemple

„Kurfürstlich cool“ heißt es, wenn Stadtführerin Dorothe Domke mit den Kids auf Spurensuche in die Stadtgeschichte von Arnsberg abtaucht. An vielen spannenden Orten warten interessante Geschichten aus vergangenen Zeiten.

Am Ende können die Kinder am Oberfreistuhl selbst aktiv werden und eine´Gerichtsverhandlung vor dem mittelalterlichen Femegericht nachspielen. Da bleibt es abzuwarten wem die Schöffen Recht geben, dem Ankläger oder dem Angeklagten?!

Die Führung beginnt am Maximilianbrunnen auf dem Alter Markt und ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.    

Führung:Kurfürstlich cool
Datum:Sonntag, 19. April 2026
Uhrzeit:11.00 Uhr
Treffpunkt:Alter Markt / Maximilianbrunnen
Preis:6 €/ Person
Anmeldung:      erwünscht

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.  

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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