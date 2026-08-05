Kinderclub im Sauerland-Museum Arnsberg

Die Clubkinder treffen sich einmal im Monat am Samstag Nachmittag und erkunden das Museum mit unterschiedlichsten Themenschwerpunkten. Beim ersten Treffen begeben sich die Clubkinder auf eine Rallye durch das Museum. Ein geheimer Museumsbewohner hat den Kindern Briefe hinterlassen und führt sie an viele spannende Stationen. Zum Abschluss wird das Clubwappen erstellt.

An den weiteren Nachmittagen erobern die Kinder das „Macherland“ und erfahren von Roboter „Lumi“ viele Dinge aus der Industriegeschichte oder sie reisen in die Zeit der Neandertaler und erforschen die Höhle im Museum. Auch ein Blick hinter die Kulissen in das Museumsdepot sowie ein Ausflug in das Feuerwehrmuseum Arnsberg stehen auf dem Programm.

Die Clubtermine sind der 29. August, 19. September, 10. Oktober, 14. November sowie der 12. Dezember, jeweils von 14:00-15:30 Uhr. Mitzubringen sind jeweils ein Getränk und ein kleiner Snack.

Die Clubmitgliedschaft kostet 24 €. Alle teilnehmenden Kinder erhalten einen Clubausweis. Weitere Infos und Anmeldung unter 02931 94-4444, über die Homepage sauerland-museum.de oder sauerlandmuseum@hochsauerlandkreis.de