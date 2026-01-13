Kinder- und Jugendzentrum Neheim seit 30 Jahren Treffpunkt für junge Menschen

Seit nunmehr 30 Jahren ist das Kinder- und Jugendzentrum „KiJu“ ein fester Bestandteil des sozialen Lebens in Neheim und der Gemeinde des Trägers, der Kath. Kirchengemeinde St. Johannes Baptist. Was einst als Treffpunkt für junge Menschen am St. Georgs-Pfad begann, hat sich über die Jahre zu einem wichtigen Ort der Begegnung, Förderung und Freizeitgestaltung entwickelt. Der Umzug ins neue Haus an die Goethestraße vor knapp 3 Jahren brachte die wohl größte Veränderung und Weiterentwicklung mit sich. Dieses besondere Jubiläum wird in diesem Jahr mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen als „Jubiläumshighlights“ gefeiert.

Ort der Begegnung

Über das gesamte Jahr hinweg dürfen sich Kinder, Jugendliche, Familien und auch ehemalige Besucherinnen und Besucher und Interessierte auf abwechslungsreiche Highlights freuen. Geplant sind unter anderem besondere Freizeitangebote, Workshops, Ferienaktionen sowie thematische Veranstaltungen, die die Geschichte des KiJus aufgreifen und gleichzeitig den Blick in die Zukunft richten. Ziel ist es, gemeinsam zu feiern, Erinnerungen zu teilen und neue zu schaffen. Im Programm sind Aktionen wie Döner selbst gemacht, Kinder-Karnevalsdisco, Casino-Abend, Osterhasenralley „30 Jahre KiJu“, Jubiläumstalk mit dem Bürgermeister, Mocktailworkshop für das Thekenteam, Zirkuswoche mit dem Zirkus Zappzarap, italienischer Kochabend für die Ehrenamtlichen, Krimidinner, Abenteuernachtaktion, Neonparty und ein Weihnachtsmarkt geplant.

Das Kinder- und Jugendzentrum steht seit drei Jahrzehnten für Offenheit, Mitbestimmung und Gemeinschaft. Generationen von jungen Menschen haben hier ihre Freizeit verbracht, Freundschaften geschlossen und Unterstützung gefunden. Neben Spiel, Spaß und kreativen Angeboten lag der Fokus stets auch auf der persönlichen Entwicklung und der Stärkung sozialer Kompetenzen. Viele bezeichnen das KiJu bis heute als ihr zweites Zuhause – und begleiten heute ihre eigenen Kinder ins KiJu.

Stärkung sozialer Kompetenzen

Den Höhepunkt des Jubiläumsjahres bildet die große Geburtstagsparty am 31. Mai (beginnend um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst im Garten), zu der alle Interessierten eingeladen sind. Ehemalige Besucherinnen und Besucher, Familien sowie Kooperationspartner haben dabei die Gelegenheit, auf 30 erfolgreiche Jahre zurückzublicken. Darüber hinaus ist für den 26. Juni ein bunter Abend für ehemalige Besucher und Besucherinnen und ehemalige Mitarbeitende geplant. Auch dieser Termin sollte unbedingt vorgemerkt werden. Hier ist das KiJu unbedingt auf die Werbung per Mundpropaganda angewiesen.

Mit dem Jubiläumsjahr möchte das KiJu nicht nur seine Geschichte würdigen, sondern auch zeigen, wie wichtig solche Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sind – heute und in Zukunft.