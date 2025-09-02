Kinder- und Jugendkulturreihe: Sparkasse unterstützt Veranstaltungen

Pettersson und Findus sind bereits auf dem Weg, Frederick hat sich auch schon angemeldet und das NEINhorn hat ausnahmsweise „Ja“ gesagt: Bei der Kinder- und Jugendkulturreihe der Kreis- und Hochschulstadt Meschede wird in diesem Jahr erneut viel Prominenz auf der Bühne der Stadthalle Meschede zu Gast sein – auch dank der Unterstützung der Sparkasse Mitten im Sauerland.

„Wir freuen uns, den Kindern durch unsere Unterstützung ganz besondere Live-Erlebnisse vor Ort zu bezahlbaren Preisen bieten zu können“, sagt Simone Rohde von der Sparkasse Mitten im Sauerland. Und der Bedarf ist da, wie Bürgermeister Christoph Weber betont: „Dass diese Veranstaltungen sehr gut besucht werden, freut uns natürlich – gerade weil Kulturelle Bildung ein Schwerpunkt unserer Kulturarbeit vor Ort ist.“ So werden im Rahmen dieser Reihe neben den Aufführungen für Familien auch immer wieder Angebote für Kindergärten und Schulen gemacht. „Die Schulen werden bereits bei der Planung einbezogen, um ein zielgruppengerechtes Angebot zu machen und Theater- und Konzertausflüge ohne große Anfahrtswege machen zu können“, erklärt Weber.

Los geht es bereits am Sonntag, 14. September, um 15 Uhr in der Stadthalle Meschede mit dem Stück „Wie Findus zu Pettersson kam“ mit dem Theater con Cuore, ein Stück für die ganze Familie (ab 4 Jahren). Die Aufführung wird gefördert vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Am Samstag, 22. November, ist das Landestheater Detmold um 16 Uhr mit „Frederick“ nach Leo Lionni für Menschen ab 4 Jahren zu Gast. Das neue Jahr startet mit einem schnickeldischnuckeligen Einhorn oder besser „NEINhorn“. Die Burghofbühne Dinslaken bringt den Bilderbuch-Bestseller von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn am Samstag, 24. Januar, um 16 Uhr auf die Bühne der Stadthalle Meschede (ab 4 Jahren).

Auch für die Schulen stehen wieder einige Veranstaltungen auf dem Programm. Kindergarten- und Grundschulkinder erleben am Donnerstag, 6. November, um 10.30 Uhr bei „Verrücktes Glück – ein nicht ganz perfektes Kinderkonzert“ der Munich Brass Connection eine Geschichte von Gemeinschaft und Freundschaft, von Perfektion und Andersartigkeit und vom großen Glück des Freiseins. Das Konzert für Kinder ab 5 Jahren wird gefördert vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Das „Achja!-Theater“ präsentiert am Dienstag, 17. März, um 10.30 Uhr (für Schulen) und um 14.30 Uhr (für Offene Ganztagsschulen und Familien) mit „Held oder Huhn“ von Jessica Jahning ein Musiktheaterstück über Mut und Zivilcourage für Menschen ab 5 Jahren. Nicht nur für die künftigen Abiturientinnen und Abiturienten ist die Aufführung „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist des Westfälischen Landestheaters am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr interessant. Beim Stück „Sie sagen Täubchen, ich sag Taube“ von Sina Ahlers erzählt das Landestheater Detmold am Donnerstag, 23. April, um 11 Uhr von Situationen, in denen irgendetwas „falsch“ ist. Die Darstellenden wechseln im Verlauf des Stückes ihre Rollen, sind mal Erleidende, mal Aggressor oder Aggressorin, mal bloß Beobachtende (ab 14 Jahren).

Kartenfür „Wie Findus zu Pettersson kam“ am 14. September, „Frederick“ am 22. November und „Das NEINhorn“ am 24. Januar sind bei der Tourist-Info Meschede, Le-Puy-Straße 6-8, unter tickets@meschede.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und, wenn noch verfügbar, an der Tageskasse ab 6 Euro (Knax-Club Mitglieder gegen Vorlage des Ausweises 5 Euro) erhältlich. Karten für die Schulveranstaltungen können zum Preis von 5 Euro pro Person („Held oder Huhn“, „Sie sagen Täubchen, ich sag Taube“) bzw. zum Preis von 10 Euro pro Schülerin/Schüler („Der zerbrochene Krug“) bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede unter Telefon 0291/205-164 oder per E-Mail an anne.wiegel@meschede.de reserviert werden. Dies gilt auch für Offene Ganztagsgrundschulen, die Interesse an einem Besuch der Aufführung von „Held oder Huhn“ haben. Der Eintritt für „Verrücktes Glück“ ist für Mescheder Kindergärten und Schulen frei, Reservierungen sollten frühzeitig erfolgen, da die Zahl der Plätze begrenzt ist.