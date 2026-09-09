Kinder- und Jugendkulturreihe: Sparkasse unterstützt Veranstaltungen

Bei der Kinder- und Jugendkulturreihe der Kreis- und Hochschulstadt Meschede werden in diesem Jahr wieder Kinderbuchhelden auf der Bühne der der Stadthalle lebendig – auch dank der Unterstützung der Sparkasse Mitten im Sauerland.

„Ein Theaterbesuch ist für Kinder immer etwas Besonderes und wir freuen uns, diese Live-Erlebnisse durch unsere Unterstützung für Familien bezahlbarer zu machen“, sagt Simone Rohde von der Sparkasse Mitten im Sauerland. Und auch Bürgermeister Christoph Weber ist begeistert, wie stark die Theaterangebote von Familien, Schulen und Kindergärten nachgefragt werden: „Wir hatten im vergangenen Jahr mehrfach ausverkaufte Veranstaltungen und haben sogar Zusatzveranstaltungen angeboten. Kulturelle Bildung ist ein Schwerpunkt unserer Kulturarbeit vor Ort und die Kinder- und Jugendkulturreihe ist dabei ein wichtiger Baustein, der die Teilhabe vieler Kinder und Jugendlicher am kulturellen Leben in unserer Stadt ermöglicht.“ Eng wird in diesem Zusammenhang auch mit den Mescheder Schulen zusammengearbeitet, die Wünsche äußern und Bedarfe aufzeigen. So wird zum Beispiel Schullektüre auf die Bühne gebracht oder es werden Themen wie Medienkompetenz auf unterhaltsame Weise vermittelt.

Die drei ??? Kids – Zirkus der Rätsel

Zum Start am 7. September wurde das Musiktheaterstück „Motte will MEER!“ des Achja!-Theaters zum Thema Umweltschutz zweimal vor ausverkauftem Haus gespielt: morgens für die Kulturstrolche der Mescheder Grundschulen, nachmittags für den Offenen Ganztag, Kindergärten und Familien. Doch der Theatervorhang öffnet sich schon bald wieder: Bereits am Samstag, 19. September, ist das Westfälische Landestheater mit „Die drei ??? Kids – Zirkus der Rätsel“ um 16 Uhr in der Stadthalle Meschede zu Gast, ein Theaterstück für Kinder ab 6 Jahren erzählt von Ulf Blanck und Boris Pfeiffer nach Motiven von Robert Arthur (© SONY MUSIC ENTERTAINMENT Germany GmbH). Am Samstag, 3. Oktober, geht es dann um 15 Uhr mit dem Theater con Cuore und dem Stück „Findus zieht um“ nach den Büchern von Sven Nordqvist (für Kinder ab 4 Jahren) weiter. Das neue Jahr startet am Samstag, 9. Januar, um 16 Uhr mit dem Westfälischen Landestheater und Janoschs „Post für den Tiger“ (ab 4 Jahren) in einer Bearbeitung von Nico Dietrich und Sabrina Klose.

Ginpuin – Auf der Suche nach dem großen Glück

Auch für die Schulen und Kindergärten stehen wieder einige Veranstaltungen auf dem Programm. Kindergarten- und Grundschulkinder erleben am Dienstag, 3. November, um 10.30 Uhr mit dem Rheinischen Landestheater Neuss und „Ginpuin – Auf der Suche nach dem großen Glück“ (ab 4 Jahren). Das Stück nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Barbara van den Speulhof und Henrike Wilson in einer Bühnenfassung von Winnie Karnofka erzählt eine berührende Geschichte über Freundschaft, Anderssein und die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt. Für die weiterführenden Schulen geht es mit theaterspiel im Stück „Alle satt?!“ von Beate Albrecht am Montag, 23. November, um 11 Uhr um globale Gerechtigkeit und Fair Trade. Nicht nur für die künftigen Abiturientinnen und Abiturienten ist der Besuch der Aufführung von „Heimsuchung“ des Westfälischen Landestheaters basierend auf dem im Albrecht Knaus Verlag erschienenen Jahrhundertroman von Jenny Erpenbeck am Donnerstag, 7. Januar, um 19 Uhr ein lohnender Einstieg ins Theaterjahr 2027.

Kartenfür „Die drei ??? Kids“ und „Post für den Tiger“ sind bei der Tourist-Info Meschede, Le-Puy-Straße 6-8, unter tickets@meschede.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und, wenn noch verfügbar, an der Tageskasse ab 8,20 Euro (Knax-Club Mitglieder gegen Vorlage des Ausweises 7,10 Euro) erhältlich. Tickets für „Findus zieht um“ gibt es zum Preis von 6 Euro (Knax-Club Mitglieder 5 Euro).

Karten für „Alle satt?!“ können für Schulen zum Preis von 5 Euro pro Person, Karten für „Heimsuchung“ als Sammelbestellung von Schulen zum Preis von 9,90 Euro bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede unter Tel. 0291/205-164 oder per E-Mail an anne.wiegel@meschede.de reserviert werden. Der Eintritt für die Aufführung von „Ginpuin – Auf der Suche nach dem großen Glück“ ist für Kindergärten und Grundschulen frei, eine Reservierung unter den oben genannten Kontaktdaten aufgrund einer begrenzten Anzahl von Plätzen ist erforderlich.