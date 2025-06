Kinder erleben Radspaß in Arnsberg

„kinder Joy of Moving mini tour“ bei der Lidl Deutschland Tour

Die „kinder Joy of Moving mini tour“ begeistert Kinder für das Radfahren und motiviert sie für mehr Sport und Bewegung im Alltag. Als offizieller Partner der Lidl Deutschland Tour bringt die Initiative vom 20. bis 24. August 2025 spannende Aktionen und jede Menge Spaß für junge Radfahrer mit. Bei der zweiten Etappe am 22. August ist die „kinder Joy of Moving mini tour“ auch in Arnsberg zu Gast.



Auf dem Marktplatz Neheim (Neheimer Markt 1A, 59755 Arnsberg) erwartet alle Kids von 12:00 bis 17:00 Uhr eine große Fahrrad-Erlebniswelt mit unterschiedlichen Stationen, an denen sie ihre Fähigkeiten auf dem Rad testen und unter professioneller Anleitung verbessern können. Auch Rad-Legende Jens Voigt ist dabei, der als Botschafter von kinder Joy of Moving Tipps und Motivation aus erster Hand gibt.

Ein besonderes Highlight ist außerdem die Bike Parade (14:30 bis 14:50 Uhr): Gemeinsam mit Jens Voigt und vielen anderen Kindern dürfen die 6-12-jährigen Kids auf der offiziellen Strecke der Profis fahren – ein einmaliges Erlebnis, das durch ein exklusives Radtrikot für jedes teilnehmende Kind gekrönt wird.

Auch die Jüngsten (2 bis 5 Jahre) kommen auf ihre Kosten: Beim Laufradrennen (15:15 bis 15:30 Uhr) können sie auf den letzten 100 Metern der Profistrecke ihr Können zeigen und erhalten im Ziel eine Medaille.

Die Teilnahme an der „kinder Joy of Moving mini tour“ ist kostenlos. Für die Bike Parade und das Laufradrennen ist eine Anmeldung erforderlich: www.kinderjoyofmoving.de/mini-tour/anmeldung/jetzt-anmelden. Dort finden sich auch alle weiteren Informationen zur Veranstaltung.



Alle Infos zu kinder Joy of Moving: www.kinderjoyofmoving.de



Über kinder Joy of Moving



kinder Joy of Moving ist eine Initiative von Ferrero, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung zu begeistern. kinder Joy of Moving vermittelt Kindern und Jugendlichen Spaß am Sport und bietet ihnen die Möglichkeit, sich durch gezieltes Training mit professioneller Unterstützung sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Seit 2006 setzt sich kinder Joy of Moving gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) bereits erfolgreich im Bereich Leichtathletik für das Deutsche Sportabzeichen ein. 2018 wurde kinder Joy of Moving Partner der Radrennen Eschborn-Frankfurt und der Lidl Deutschland Tour, um Kinder mit Spaß an das Radfahren heranzuführen. Seit 2020 ist kinder Joy of Moving Partner des Deutschen Turner-Bundes (DTB). Ziel der Partnerschaft ist es, den Turnsport bekannter zu machen und Kinder zum Turnen zu motivieren. Die Partnerschaft mit der Flying Steps Academy bildet seit 2023 die vierte Säule der Initiative und ist mit der Sportart ‘Tanzen‘ die ideale Erweiterung, um Kinder für Bewegung zu begeistern. Mit der neuen Partnerschaft mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) ist die Kinderleichtathletik ab 2025 ein zentraler Bestandteil der Initiative. Dieses Programm bietet Kindern eine spielerische Heranführung an die Grundelemente Laufen, Springen und Werfen und fördert ihre motorische und soziale Entwicklung auf vielfältige Weise. Weitere Informationen finden Sie unter www.kinderjoyofmoving.de