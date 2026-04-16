Entenrennen des LC Sorpesees: Kickoff Losverkauf 2026

Im Rahmen des Amecker Maifest am 1.5.2026 mit der Amecker Löschgruppe veranstaltet der Lionsclub Sorpesee wieder sein beliebtes Entenrennen auf der Sorpe. Start ist um 14 Uhr am Haus Amecke und für das leibliche Wohl wird am Amecker Schützenplatz ab 11 Uhr gesorgt.

Der Verkauf der Lose mit Startnummer der Rennente ist schon im Gange. Sowohl im Netz unter www.Entenrennen.nrw, als auch an den bekannten Verkaufsstellen: siehe www.Lions-sorpesee.de gibt es die Lose für 5,-€, gerne auch mit den kleinen süßen Dekoentchen für 1,-€ zusätzlich. Dank unserer Sponsoren gibt es tolle Preise zu gewinnen: Gutscheine für 2 tolle Reisen, Sport und Restaurants sowie viele attraktive elektronische Geräte, Spielsachen wie Lego, Howerboard und diverse Werkzeuge. Insgesamt 103 tolle Preise, es ist für jeden etwas dabei – auch der Lucky Looser wird bedacht. Siegerehrung ist um 15 30 Uhr am Amecker Schützenplatz, wo mit kaltem Bier vom Fass, Kaffee und Kuchen und Leckerem vom Grill für das leibliche Wohl gesorgt ist. Auch die beliebten Hüpfburgen sind wieder da. Die Preise können auch später am Haus Amecke nach Absprache abgeholt werden.

Mit dem Erlös dieses Rennens unterstützt der Lions Club Projekte in der Region, wie das zuletzt ausgetragene Lions Quest Seminar: „Erwachsen werden“. Auch unterstützen sie die Tafeln in Plettenberg und Balve, die DLRG in Langscheid und Amecke und die Familien- und Erziehungsberatungsstelle Sundern schon seit einigen Jahren. Dieses Jahr werden wir auch 2 inclusive Projekte fördern, in Plettenberg „Gespannfahren mit Behinderten“ und die Voltigiergruppe „Voltiflöhe“ aus Arnsberg Vosswinkel. Auch das geplante „Haus der Jugend“ in Sundern soll gefördert werden.

Aber nur wer mitmacht, kann gewinnen und unsere Projekte damit unterstützen!