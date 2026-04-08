KI-Queens: Interaktiver Workshop macht Künstliche Intelligenz für Frauen erlebbar

Nur noch wenige Plätze für Hybridveranstaltung am 23. April 2026 verfügbar

Die zweistündige Veranstaltung findet am Donnerstag, 23. April, von 18 bis 20 Uhr im Stadtlabor freiRAUM in der Königstraße 24, 59821 Arnsberg, sowie online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, aktuell sind noch einige Plätze vor Ort und einzelne Online-Plätze verfügbar.

Im Mittelpunkt stehen insbesondere Anwendungen der sogenannten Generativen KI. Die Teilnehmerinnen erfahren, was hinter Begriffen wie ChatGPT, Perplexity, Napkin, GAMMA oder Deep Seek steckt – und testen ausgewählte Tools direkt selbst. Gemeinsam werden konkrete Einsatzmöglichkeiten im beruflichen und privaten Kontext erarbeitet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem „Prompting“, also der gezielten Formulierung von Eingaben, um optimale Ergebnisse mit KI-Systemen zu erzielen.

Der Workshop richtet sich an Frauen jeden Alters – unabhängig von Herkunft, beruflichem Hintergrund oder technischen Vorkenntnissen. Willkommen sind alle, die neugierig sind und sich in einem geschützten Rahmen mit den Potenzialen und Grenzen von KI beschäftigen möchten. Die Veranstaltung bildet den Einstieg in die Reihe „KI-Queens“ und ist speziell für Teilnehmerinnen konzipiert, die bislang noch keinen Kurs der Reihe besucht haben.

Als Referentin begleitet Dr. Anne-Kathrin Bestgen den Abend fachlich. Im Anschluss erhalten alle Teilnehmerinnen eine schriftliche Zusammenfassung der Inhalte sowie weiterführende Übungsaufgaben zur eigenständigen Vertiefung.

Anmeldung und Infos



Aufgrund des Kursaufbaus ist eine Anmeldung zwingend notwendig. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.arnsberg.de/stadtlabor oder per E-Mail an freiraum@arnsberg.de.

Zur Referentin:

Dr. Anne-Kathrin Bestgen bewegt sich an der Schnittstelle von Kreativität, Technologie und Kommunikation. Als Impulsgeberin für digitale Transformation und KI im Alltag bringt sie frischen Wind in traditionelle Denkweisen. Mit einem Background Neurowissenschaften und Kognitionspsychologie und einer Leidenschaft für zukunftsweisende Tools zeigt sie, wie Künstliche Intelligenz nicht nur tägliche Aufgaben smarter macht, sondern auch kreative Potenziale freisetzt. Ihre Workshops speziell für Frauen sind inspirierende und sichere Erlebnisräume – praxisnah, interaktiv und mit einem klaren Blick für das Machbare und die gemeinschaftliche Bearbeitung.

Die Veranstaltung wird organisiert von: freiRAUM Stadtlabor Arnsberg, Stadtlabor Menden Zukunfts.Werk.Stadt und stadtLABOR Soest.