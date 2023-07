KI im Smart Home: Wie künstliche Intelligenz das Wohnen verändern wird

Unser Zuhause ist jener Bereich, in dem wir uns sicher und geborgen fühlen. Nach einem langen Arbeitstag können es die meisten Menschen kaum erwarten, endlich in das eigene Heim zu kommen und sich zu entspannen. Die Art und Weise, wie wir leben, ändert sich jedoch fortlaufend. Schaut man sich an, wie die Menschen vor rund 100 Jahren gelebt haben, ist im Vergleich zur heutigen Zeit mehr als nur eine Veränderung festzustellen.

Gerade in den letzten Jahrzehnten hat der technische Fortschritt enorme Sprünge gemacht, die man nicht außer Acht lassen kann. In diesem Zusammenhang hat sich die Art zu leben nachhaltig geändert. Genauso wie es möglich ist, in qualitativen Crypto Casinos mit Staking stets Innovationen ausfindig zu machen, so kann dies auch im alltäglichen Leben geschehen. Unsere elektronischen Helfer des Alltags sind das beste Beispiel hierfür.

Smartphone, Computer und Co. entwickeln sich immer weiter und sind oftmals schon nach wenigen Monaten nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Wenn man im Moment einen Blick auf die High-End-Produkte aus dem Bereich Elektronik wirft, dann wird man insbesondere viele Geräte mit KI finden können.

Künstliche Intelligenz mit natürlichen Zusatzstoffen – dem alltäglichen Leben

Die KI hat in den letzten Monaten einen großen Fortschritt absolvieren können. Firmen wie Microsoft oder Google waren in der Lage, die künstliche Intelligenz in ihren Produkten zu verbauen und durch diese Integration vollkommen neue Möglichkeiten für unseren Alltag zu schaffen. Aktuell steht die KI noch am Anfang, doch schon in wenigen Jahren könnte sie einen wesentlichen Bestandteil unseres Lebens einnehmen.

Tatsächlich handelt es sich hierbei sogar um ein Streitthema, denn nicht jeder ist davon begeistert, dass die KI mehr und mehr Teile unseres Alltags bestimmt. Es ist zu beobachten, dass die KI nicht nur am PC vermehrt in die Angebote integriert wird. Auch in anderen Bereichen des Lebens dient sie als nützliche Unterstützung. Ein Aspekt, der in dieser Angelegenheit besonders hervorgehoben werden sollte, ist die Human- und Tiermedizin.

In der Medizin könnte der Einsatz von KI dazu führen, dass unglaublich komplizierte Behandlungen möglich werden, und vielleicht ist es sogar denkbar, einige Krankheiten zu heilen, die am heutigen Tage noch als unheilbar gelten. Jedoch muss eine KI nicht immer die Welt verändern, denn natürlich kann sie auch in kleineren Bereichen zum Einsatz kommen. Hierzu gehört mitunter die Erledigung des Haushaltes.

Was genau ist eigentlich ein Smart Home?

Ein Smart Home ist im Grunde genommen ein ganz normales zu Hause, das jedoch mit zahlreichen Gadgets ausgestattet ist, die einen technischen Nutzen zu bieten haben. In einem solchen zu Hause haben die Bewohner die Möglichkeit, den Alltag durch die Verwendung von smarter Technik einfacher zu gestalten. Hierfür gibt es eine Vielzahl an Beispielen, denn die Auswahl in Bezug auf Smart Home Gadgets ist in den letzten Jahren in der Tat rasant gestiegen.

Somit ist jeder imstande, sein eigenes Heim mit wenigen Handgriffen in ein smartes Zuhause zu verwandeln. An einer besonders großen Beliebtheit erfreuen sich Heizungsthermostate, welche sich ganz einfach über das Smartphone regulieren lassen. Diese sollen dabei helfen, bei den Heizkosten einiges zu sparen, da man sie ganz genau einstellen sowie von unterwegs aus ein- und ausschalten kann.

Auf Kommando ausfahrbare Rollläden und intelligente Staubsauger sind weitere Beispiele für die Ausstattung in einem Smart Home. In der Zukunft dürften die meisten Elektronikgeräte im Haushalt via Smartphone gesteuert werden. Es wäre jedoch auch möglich, dass sie automatisch die Wünsche der Hausbewohner erkennen und die entsprechenden Maßnahmen treffen, um den Bewohnern einen angenehmen Alltag zu bescheren.

Braucht der Mensch ein Smart Home?

Nein, eigentlich braucht der Mensch kein Smart Home, aber es schadet auch nicht. Bei Personen, die jede Woche viele Stunden arbeiten und nur wenig Zeit zu Hause verbringen, kann die KI einspringen und verschiedene Aufgaben im Haushalt übernehmen. Schon jetzt gibt es intelligente Kühlschränke, welche Lebensmittel nachbestellen können, wenn diese aufgebraucht sind.

Auf diese Weise könnte langfristig gesehen sogar der Weg zum Supermarkt wegfallen. Es gibt sicherlich eine Großzahl an Menschen, welche sich ein Smart Home gönnen, um den Alltag mit zahlreichen Annehmlichkeiten auszugestalten, aber manche Personen könnten auch auf die Vorteile der KI angewiesen sein.

Besonders ältere und gesundheitlich eingeschränkte Menschen können von einem Smart Home profitieren

Das Smart Home ist in mancherlei Hinsicht vielleicht eine technische Spielerei, aber ein Nutzen für Menschen, die einen eingeschränkten Alltag erleben, ist ebenfalls vorhanden. Insbesondere Menschen mit einem hohen Alter oder einer beeinträchtigten Gesundheit wie Rollstuhlfahrer könnten von den Alltagshelfern im Haushalt sehr profitieren. Die KI kann in diesem Falle als eine Art Haushaltshilfe angesehen werden.

Ältere Menschen oder solche mit einem körperlichen Handicap wären in der Lage, wieder mehr Lebensqualität in ihrem eigenen zu Hause zu erfahren. Dieser Aspekt nimmt einen hohen Stellenwert ein und ist ein guter Punkt in der Argumentation, warum es sinnvoll ist, die KI immer weiter in den Alltag einzubinden.

Wahrscheinlich gibt es einige Sicherheitsthemen, welche ebenfalls im Mittelpunkt des Diskussionsstoffes rund um die KI einfließen müssen. Doch viele Menschen mit einem eingeschränkten Leben und einem erhöhten Schutzbedürfnis ihrer eigenen vier Wände könnten einen wesentlich einfacheren Alltag durch die KI im Smart Home vorfinden.

Die KI wird immer weiter Einzug in unseren Alltag finden

Unternehmen aus dem Sauerland und große Firmen wie Microsoft oder Google haben längst Gefallen an der Forschung und Weiterentwicklung im Zusammenhang mit der KI gefunden. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die großen Tech-Unternehmen bei diesem Thema zukünftig Zurückhaltung präsentieren werden. Vielmehr ist ein Wettlauf der KI-Anbieter zu erwarten, denn die Firmen haben erkannt, wie hoch der Bedarf nach der künstlichen Intelligenz tatsächlich ist.

Grundsätzlich ist es kein Geheimnis, dass die KI noch in ihren Anfängen steckt und sich in den kommenden Jahren höchstwahrscheinlich schnell sowie effektiv weiterentwickeln wird. Angesichts dessen gehen viele Technikexperten davon aus, dass die Smart Homes in der Zukunft noch wesentlich Technik-basierender sein werden.

So könnte es dazu kommen, dass unser Haushalt künftig komplett von der KI übernommen wird und heute alltägliche Aufgaben wie Einkaufen, Kaffee kochen, Wäsche waschen, Staubsaugen, unsere Haustiere füttern und Co. gänzlich für uns entfallen werden.