KettenWulf: Tradition und Innovation seit fast 100 Jahren

Im Jahr 1925 in Kückelheim gegründet, hat sich KettenWulf von einer kleinen Gelenkkettenmanufaktur zu einem weltweit führenden Hersteller von Förderketten, Antriebsketten und Kettenrädern entwickelt. Seine hochwertigen Produkte sind in zahlreichen Industrien auf der ganzen Welt im Einsatz und stehen für Zuverlässigkeit und Qualität.

Als familiengeführtes Unternehmen legt KettenWulf besonderen Wert auf flache Hierarchien und enge, persönliche Beziehungen – sowohl zu seinen Mitarbeitenden als auch zu seinen Kunden und Lieferanten. Diese Werte prägen seinen Erfolg und seine langjährige Tradition. Ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist die Nachwuchsförderung. Seit über 35 Jahren bildet das eigene Ausbildungszentrum erfolgreich junge Menschen aus und bereitet sie optimal auf ihre berufliche Zukunft vor. Mehr als 400 Auszubildende haben bereits ihren Weg durch die Ausbildungsprogramme von KettenWulf durchlaufen. Mit modernen Schulungsräumen, wöchentlichem Werksunterricht und praxisnahen Ausbildungsstationen bietet KettenWulf eine umfassende und abwechlungsreiche Ausbildung. Im kaufmännischen Bereich legt man besonderen Wert auf die kontinuierliche Weiterentwicklung des Fachwissens durch regelmäßige interne Schulungen. Die kaufmännischen Auszubildenden erhalten zudem wertvolle Einblicke in die technischen Abteilungen, um ein ganzheitliches Verständnis für das Unternehmen zu erlangen.

Ein erfahrenes Ausbilderteam steht jederzeit zur Seite, um die Azubis bestmöglich zu unterstützen. Die Ausbildung bei KettenWulf zeichnet sich durch abwechslungsreiche Einsatzbereiche, fachliche Expertise und eine ausgewogene Balance zwischen beruflicher Qualifikation und persönlicher Weiterentwicklung aus. Dabei liegt KettenWulf am Herzen, dass seine Auszubildenden nicht nur Freude an der Arbeit finden, sondern auch langfristig eine sichere berufliche Perspektive haben. Man ist stolz darauf, viele ehemalige Azubis heute als Facharbeiter, Meister, Techniker, Ingenieure und Führungskräfte in dem Unternehmen zu beschäftigen.