Kein Happy End für Team SAUERLAND

Mit zwei spektakulären Renntagen endete die Radbundesliga an diesem Wochenende im Sauerland. Dominiert wurde der Kampf in den Bergen vom Team Lotto Kernhaus. Bereits am Samstag dominierte die Mannschaft von Team Manager Florian Montreal bei der Berg DM in Wenholthausen. Der bis dahin drittplatzierte Jakob Geßner(Lotto Kern Haus) rückte hier bis auf einen Punkt auf den noch führenden Tobias Nolde (P&S Benotti) ran. Sieger der Deutschen Bergmeisterschaft wurden in der U23 Klasse Pierre-Pascal Keup (Lotto Kern Haus) und in der Elite Jannis Peter (P&S Benotti). Aus heimsicher Sicht glänzte Silas Koech mit Bronze. Insgesamt starteten knapp 220 Fahrer. Das Männerrennen ging über 120 Kilometer, die Junioren mussten genau 100 Kilometer abspulen.Geprägt war das Rennen vom knüppelharten Anstieg hinaus auf Wenholthausen.

Dominik Bauer abgekämpft im Ziel am Kahler Asten. – Foto: Jürgen Rodenbeck

Jonathan Rottmann und Dominik Bauer verpassten Sieg

Spannender ging es zum Start der Sauerlandrundfahrt am heutigen Sonntag also nicht. Unter besten Bedingungen starteten knapp 120 Fahrer am Neheimer Bexleyplatz. Bis nach Winterberg musste das Fahrerfeld zahlreiche spektakulärer Anstiege und rasende Abfahrten absolvieren. Am Ende musste sich am Kahler Asten das komplette Fahrerfeld der Überlegenheit von Lotto Kern Haus beugen. Der Sieg vom Ex-Sauerland Fahrer Ole Theiler sicherte den Gesamtsieg Lottos in der Team Wertung. Jakob Gessner zog im finalen „Bildchen Sprint“ dem bis dahin führenden Tobias Nolde das Führungstrikot der Liga Trikot quasi direkt am Kahler Asten aus. Die Situation zwischen den Führenden der Gesamtwertung versuchte das heimische Team Sauerland zu nutzen und ging bereits an den ersten giftigen Anstiegen mit Jonathan Rottmann und Dominik Bauer in die Offensive. Da man in diesem Jahr chancenlos auf den Gesamtsieg war, versuchten die Sauerländer es direkt mit der Brechstange. Lange bestimmte Sauerland Ass Bauer das Rennen als Teil einer Dreimann Spitzengruppe. Diese schaffte es über 130 Kilometer allein an der Spitze und hatte Teils drei Minuten Vorsprung. Durch diesen Ritt gelang Dominik Bauer noch fast die Überraschung als Sieger der Gesamtbergwergwertung der Bundesliga. Hier belegte er am Ende den 2. Platz punktgleich mit Sieger Pierre-Pascal Keup. Als nach knapp 160 Kilometern arm letzten Anstieg zum Bildchen die Karten neu gemischt wurden, belegte Silas Koech als bester heimischer Starter Platz 18. Knapp hinter ihm finishten Henri Appelbaum, Julian Borresch und Lokalmatador Lennart Voege das Rennen.

Henri Appelbaum und Julian Borresch in der Verfolgung – Foto: Jürgen Rodenbeck

Tausend Zuschauer In Hirschberg und Eslohe

Die beiden Rennen fanden unter besten Bedingungen statt. Sowohl das Wetter als auch die Streckensicherung durch Polizei und über 500 freiwilligen Helfern klappte perfekt. Vor allem in Hirschberg und Eslohe an der Rochuskapelle fanden sich tausende Zuschauer ein und feierten die Rundfahrt.