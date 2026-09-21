Katie & The Swing Aces live beim SauerlandHop 2026

Brilon swingt erweckt am 3. Oktober das Lebensgefühl der 30er Jahre

Ein Abend voller Musik von Louis Armstrong bis Benny Goodman und Songs von Ella Fitzgerald bis Nat King Cole. Die charmante Sängerin und Entertainerin und die fantastischen Swing Asse lassen gute Laune hören und sind auch optisch ein Genuss – eine klassische Swing Jazz Combo in der Tradition der „Small Bands“ der 30er und 40er Jahre. ‚Katie & The Swing Aces‘ bringen mit ihrem Drive die Beine zum Entzücken.

Die Swing-Ära kehrt zurück nach Brilon. Im Rahmen des interkommunalen Projektes SauerlandHop lädt Brilon Kultour am 3. Oktober ab 19.30 Uhr zur fünften Auflage von „Brilon swingt“ in das Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon. Der Startschuss fällt um 19.30 Uhr mit einem Crashkurs Lindy Hop mit Davina Sauer von der Tanzwerkstatt Olsberg für alle interessierten Menschen, die gerne tanzen oder es ausprobieren möchten. Anschließend werden der Schwede Mattias Lundmark und sein Dance Collective Kalabalindy Kostproben ihres Könnens voll Energie, Swing und guter Laune geben, die den Spirit und die Tanzkunst der Swing-Ära nach Brilon bringen sowie zusätzlich die Lust auf Lindy Hop wecken werden.

„Brilon swingt“ ist für alle, die Livemusik lieben, für alle Tanz-Fans und für die, die sich musikalisch verzaubern lassen möchten und sich vielleicht auch zum allerersten Mal auf das Tanzparkett wagen. Die energievolle Musik der Kölner Band und von DJ Robert laden auch dazu ein, Foxtrott-, Jive- oder Discofox-Schritte entspannt und tanzfreudig aufs Parkett zu legen. Wer Lust hat, in den originalen Tanz zur Swingmusik reinzuschnuppern, ist herzlich zum kostenlosen Crashkurs um 19.30 Uhr eingeladen.

Karten gibt es bei der Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH im Vorverkauf für 14 Euro, unter 02961 9699-0 oder per Mail an kultur@brilon.de. An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro.

Das Projekt „Tanz[in der]fläche – SauerlandHop“ wird im Rahmen Regionales Kulturprogramm vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert und von den Städten Brilon, Olsberg und Winterberg veranstaltet.