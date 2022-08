Kathy Kelly kommt nach Oberkirchen

Vor vier Jahren wurde der Popchor NJoy aus Westfeld gefragt, mit Kathy Kelly, der ehemaligen Frontfrau der bekannten Erfolgsband „The Kelly Family“, ein Gemeinschaftskonzert durchzuführen. Ein wunderschönes Konzert in der Schützenhalle Oberkirchen war die Folge, wobei die Fans sogar aus Süddeutschland anreisten. Im Frühjahr dieses Jahres kam erneut die Anfrage von Kathy Kelly, nochmal zusammen mit dem Sauerländer Chor ein Konzert zu bestreiten.

Konzert am 11. September in der Schützenhalle

Nach den schönen und guten Erfahrungen vor vier Jahren war es für den Chor selbstverständlich, dieses Angebot wahrzunehmen und sofort mit den Vorbereitungen für das Konzert mit Kathy Kelly zu beginnen. Das Event wird am Sonntag, den 11. September 2022 wiederum in der Schützenhalle in Oberkirchen stattfinden. Konzertbeginn ist um 17.00 Uhr, Einlass ca. eine Stunde vorher.

Kathy Kelly hat sich in ihrer über 37-jährigen Sangeskarriere erfolgreich als Solokünstlerin im internationalen Musikbusiness etabliert. Das Live-Programm der charismatischen Vollblutmusikerin beinhaltet neben zahlreichen Evergreens viele gefühlvoll gesungene Balladen und feurige Songs ihrer Hit-Alben und -Singles. An diesem Abend wird die Sängerin ebenfalls einige bekannte Stücke gemeinsam mit dem Popchor NJoy darbieten. Und die vielseitige Musikerin singt nicht nur, sondern zeigt auch ihr großes musikalisches Talent auf Instrumenten: Kathy spielt dazu Gitarre, Akkordeon und Geige.

Karten und Infos

Die Sauerländer SängerInnen vom Popchor NJoy sehen dem Termin mit viel Freude entgegen und freuen sich, damit auch vielen Musikbegeisterten einige schöne Stunden zu bereiten. Der Vorverkauf läuft bereits und Karten sind erhältlich bei Feinkost Henke in Oberkirchen, Tourist-Information in Schmallenberg sowie beim Wanderladen Kompass in Bad Fredeburg und bei allen Chormitgliedern.

Für weitere Infos siehe www.popchor-njoy.de / Email: info@popchor-njoy.de