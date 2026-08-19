Kathrin Heinrichs kommt „in echt“ nach Eslohe

Ihr Thema ist das echte Leben – und exakt damit begeistert Kathrin Heinrichs nicht nur auf der Bühne, sondern auch in ihren Büchern. Im Herbst bringt die Mendenerin einen neuen Band heraus. „Nelly kommt das Leben dazwischen“ ist eine Liebeserklärung an den ganz normalen Alltag und alles, was diesen heiter und besonders werden lässt. Am Freitag, dem 6. November, wird Kathrin Heinrichs auf Einladung vom „Tintenfaß“, dem „DampfLandLeute Museum“ und der „Kolpingfamilie“, alle aus Eslohe, das neue Buch mit viel Witz und Wärme in Eslohe präsentieren. Ab 19.30 Uhr ist sie dann im Museum DampflandLeute zu Gast.

Autorin von Sauerland-Krimis und Alltagssatiren

Man kennt Kathrin Heinrichs vor allem als Autorin atmosphärischer Sauerland-Krimis, doch auch ihre Alltagssatiren sind Kult. Fans haben lange drauf gewartet, nun bringt Heinrichs den vierten Band um ihre beliebte Protagonistin Nelly heraus. Nelly ist älter geworden, zum Glück, damit haben sich ihre Themen geändert, aber nicht ihr humorvoller Weg, damit umzugehen.

Ob die Verwicklungen nach einem Schwimmbadbesuch oder die Turbulenzen, wenn man bei einer Erkältung seine Stimme verliert – oftmals lässt Kathrin Heinrichs ihre Geschichten ganz klein beginnen, nur um dann daraus eine Lawine überquellender Lebensfreude entstehen zu lassen. Ihre Pointen setzt sie dabei so fein und präzise, dass man im Sog der Situationskomik einfach mitgerissen wird. Wenn Nelly auf der Suche nach einem Hobby zwischen Mittelaltermärkten und Töpferkursen alles probiert, ist das zum Wegschmeißen. Wenn sie den Zauber eines letzten Abschieds beschreibt, ist das intensiv und geht in die Tiefe.

Zum fünften Mal in Eslohe

Kathrin Heinrichs kommt bereits zum fünften Mal auf Einladung des „Tintenfaß“ nach Eslohe. Dieses Mal wieder in Kooperation mit dem „DampfLandLeute Museum“ und der „Kolpingfamilie Eslohe“. Sie präsentiert ihr neues Leseprogramm als sprühendes Alltags-Feuerwerk voll kabarettistischer Plauderei. Gleichzeitig verrät der Titel „in echt“, worum es ihr geht: um echtes Erleben und authentische Momente, um konkrete Begegnungen und die Menschen von nebenan. Dass gerade diese Szenen ihre Auftritte zu echten „Happy Hours“ werden lassen, ist kein Geheimnis mehr.

Wer Kathrin Heinrichs am 06.11. „in echt“ erleben will, kann Karten im Vorverkauf im Tintenfaß Eslohe ab Montag, 17. August 26 erwerben.