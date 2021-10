Katalogpräsentation „Zeitzeugen – historisch – emotional – aktuell“

Alle Zeitzeugenporträts gemeinsam in Holthausen

Um dies nachzuholen, werden noch einmal alle fotografischen Porträts von Roman Schauerte und Zitate aus den Interviews der Kunsthistorikerin Barbara Rickert, die während des Festivalzeitraumes an verschiedenen Orten der Schmallenberger Kernstadt zu sehen waren, an einem Ort versammelt. In historisch fundierten, emotional bewegenden und künstlerisch aufgearbeiteten Porträts kommen 25 Menschen zu Wort, die früher in der Textilbranche tätig waren oder heute mit Textilien arbeiten. Ihre persönlichen Geschichten stehen im Mittelpunkt des Zeitzeugenprojektes.

Eröffnet wird die Ausstellung in der Südwestfälischen Galerie im Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen am Samstag, den 30. Oktober 2021 um 15 Uhr. Neben einem öffentlichen Gespräch mit Barbara Rickert und Roman Schauerte, moderiert von der Festivalleiterin Christine Bargstedt, wird zum ersten Mal ein Auszug aus dem Textile-Dokumentationsfilm präsentiert, der sich gerade in Produktion befindet.

Der Eintritt ist frei. Es gilt die 3G-Regelung. Ein entsprechender Nachweis ist mitzubringen. Veranstaltung und Katalog werden gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Publikation, die weiterhin im Museum Holthausen erhältlich sein wird, konnte realisiert werden durch die finanzielle Unterstützung der Firma Falke KGaA und der Firma Möbel Knappstein GmbH & Co. KG. Das Zeitzeugenprojekt ist Teil der TEXTILE Werkstatt, gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Projekt LandKULTUR.

Bildunterschrift: Titelbild des Zeitzeugenkataloges mit Porträts von Menschen aus der Schmallenberger Textilgeschichte