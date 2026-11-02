Kartoffelgratin leicht gemacht – mit GEFU

Cremig, würzig und goldbraun aus dem Ofen: Beim Kartoffelgratin kommt es schon bei der Vorbereitung auf die richtigen Handgriffe an.

Quelle: GEFU GEFU V-CUT Vierkantreibe

Für gleichmäßige Kartoffelscheiben sorgt die Vierkantreibe V-CUT von GEFU: Ihr extrem scharfer V-Hobel ist auf Schnittstärken von 1,5, 2,5 und 3,5 mm einstellbar. Darüber hinaus machen verschiedene Reibflächen das 7-in-1-Multitalent zum vielseitigen Küchenhelfer für Rohkost, Hartkäse, Gemüse, Schokolade, Parmesan und vieles mehr.

Quelle: GEFU GARLICO Knoblauchwürze Quelle: GEFU Muskatmühle MOSCATA

Für die Knoblauchwürze ist GARLICO zur Stelle. Dank speziellem Lochbild gelingt das Pressen mit geringem Kraftaufwand, während der integrierte Abstreifer für restlose Knoblauchmus-Würze sorgt. Die extragroße Presskammer eignet sich übrigens auch für ungeschälte Zehen.

Den aromatischen Abschluss liefert frisch gemahlene Muskatnuss: Das ultrascharfe Laser Cut Mahlwerk der Muskatmühle MOSCATA sorgt für ein optimales Ausnutzen des Schneidgutes. Dabei gelingt das Mahlen dank ausklappbarer Kurbel ganz mühelos. Ob V-CUT, GARLICO oder MOSCATA – mit den cleveren Küchenwerkzeugen von GEFU ist Kartoffelgratin im Handumdrehen zubereitet – denn selbstgemacht schmeckt’s einfach am besten.

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Weitere Informationen unter www.gefu.com