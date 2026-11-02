Kartoffelgratin leicht gemacht – mit GEFU

Quelle: GEFU
Cremig, würzig und goldbraun aus dem Ofen: Beim Kartoffelgratin kommt es schon bei der Vorbereitung auf die richtigen Handgriffe an.
Für gleichmäßige Kartoffelscheiben sorgt die Vierkantreibe V-CUT von GEFU: Ihr extrem scharfer V-Hobel ist auf Schnittstärken von 1,5, 2,5 und 3,5 mm einstellbar. Darüber hinaus machen verschiedene Reibflächen das 7-in-1-Multitalent zum vielseitigen Küchenhelfer für Rohkost, Hartkäse, Gemüse, Schokolade, Parmesan und vieles mehr.
Für die Knoblauchwürze ist GARLICO zur Stelle. Dank speziellem Lochbild gelingt das Pressen mit geringem Kraftaufwand, während der integrierte Abstreifer für restlose Knoblauchmus-Würze sorgt. Die extragroße Presskammer eignet sich übrigens auch für ungeschälte Zehen.
Den aromatischen Abschluss liefert frisch gemahlene Muskatnuss: Das ultrascharfe Laser Cut Mahlwerk der Muskatmühle MOSCATA sorgt für ein optimales Ausnutzen des Schneidgutes. Dabei gelingt das Mahlen dank ausklappbarer Kurbel ganz mühelos. Ob V-CUT, GARLICO oder MOSCATA – mit den cleveren Küchenwerkzeugen von GEFU ist Kartoffelgratin im Handumdrehen zubereitet – denn selbstgemacht schmeckt’s einfach am besten.
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