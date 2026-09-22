Karrierewege im Handwerk

Das Handwerk hält unsere Gesellschaft am Laufen. Täglich entstehen durch handwerkliches Können Gebäude, moderne Energielösungen und technische Innovationen, die unser Leben nachhaltig prägen. Ob beim klimafreundlichen Bauen, in der intelligenten Gebäudetechnik oder bei der Digitalisierung – kaum ein anderer Wirtschaftsbereich prägt den Wandel so unmittelbar. Gleichzeitig bietet das Handwerk jungen Menschen Karrierechancen, die häufig unterschätzt werden. Denn eine Ausbildung ist längst nicht nur der Einstieg in einen Beruf, sondern der Beginn einer vielseitigen und erfolgreichen Laufbahn.



Egal ob Hauptschulabschluss, mittlere Reife, Abitur oder Studienabbruch: Das Handwerk eröffnet Menschen mit unterschiedlichsten Bildungswegen attraktive Perspektiven. Praxis, die sitzt. Wissen, das trägt. Die duale Ausbildung bringt beides zusammen – und überraschend viele wissen nicht, wie weit man damit kommt: Das Handwerk macht den Weg frei für höhere Abschlüsse und ein späteres Studium.



Vom Gesellenbrief bis zum Master Professional

Nach der Gesellenprüfung eröffnen sich zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten. Spezialisierungen in Zukunftsfeldern wie Energieeffizienz, Digitalisierung oder Restaurierung ermöglichen eine gezielte fachliche Weiterentwicklung. Mit dem Meisterbrief – dem Aushängeschild im Handwerk – übernehmen Handwerkerinnen und Handwerker Verantwortung, bilden selbst aus oder wagen den Schritt in die Selbstständigkeit. Der Meisterabschluss ist im Deutschen Qualifikationsrahmen dem Niveau 6 zugeordnet und damit auf derselben Niveaustufe wie ein Bachelorabschluss. Wer seinen Karriereweg weiter ausbauen möchte, kann mit dem Master Professional eine weitere Fortbildungsstufe erreichen und sich gezielt auf Führungsaufgaben oder unternehmerische Verantwortung vorbereiten. Auch dieser Abschluss ist im Deutschen Qualifikationsrahmen dem Niveau 7 und damit derselben Niveaustufe wie ein akademischer Masterabschluss zugeordnet.



Der berufliche Aufstieg im Handwerk wird dabei auch finanziell unterstützt. Mit dem Aufstiegs-BAföG können Fortbildungen wie die Meisterqualifikation gefördert und Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie bei einer Vollzeitfortbildung auch der Lebensunterhalt finanziell unterstützt werden. Nach erfolgreicher Meisterprüfung können zudem Meisterprämien oder vergleichbare Förderungen der Bundesländer in Anspruch genommen werden. Wer eine Fortbildung plant, sollte sich daher frühzeitig über die passenden Fördermöglichkeiten informieren.

Quelle: HWK Südwestfalen

Zukunft mit Perspektive und Verantwortung

Gerade mit Blick auf den Generationswechsel im Handwerk entstehen in den kommenden Jahren hervorragende Perspektiven. Viele Betriebe suchen Nachfolgerinnen und Nachfolger. Gleichzeitig wächst der Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Wer sich heute für das Handwerk entscheidet, wählt deshalb nicht nur einen zukunftssicheren Beruf, sondern einen Karriereweg mit echten Aufstiegschancen und unternehmerischen Möglichkeiten.



Für Betriebe bedeutet das zugleich Chance und Verantwortung. Wer ausbildet, investiert nicht nur in den eigenen Betrieb, sondern auch in die Zukunft des gesamten Handwerks. Es lohnt sich deshalb, jungen Menschen die vielfältigen Möglichkeiten einer handwerklichen Karriere aufzuzeigen und sie für diesen Weg zu begeistern.



Wer sich über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Handwerk informieren möchte, findet bei der Handwerkskammer Südwestfalen Unterstützung. Das Team der Fachkräftesicherung informiert über Ausbildungsberufe, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und begleitet Jugendliche sowie Eltern bei der Berufsorientierung. Für weitere Informationen zu Aufstiegs- und Karrierechancen im Handwerk steht Matthias Schneider von der Handwerkskammer Südwestfalen als Ansprechpartner zur Verfügung (Tel.: 02931-877 223, E-Mail: matthias.schneider@hwk-swf.de).