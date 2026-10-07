Karriere, die in die Tiefe geht

Bei SCHMABO in Schmallenberg treffen Handwerk, Hightech und Abenteuer aufeinander.

Wer beim Handwerk zuerst an Hobelbank, Maurerkelle oder Wasserpumpenzange denkt, kennt nur einen Teil der Möglichkeiten. Modernes Handwerk kann auch bedeuten, mit leistungsstarken Bohranlagen unter Straßen, Bahnstrecken oder Flüssen hindurchzuarbeiten. Genau das ist die Welt von SCHMABO, dem Schmallenberger Bohrservice.



Das Unternehmen hat sich auf Horizontalspülbohrungen und anspruchsvolle Felsbohrungen spezialisiert. Statt Straßen oder empfindliche Landschaftsbereiche großflächig aufzureißen, schafft das Team unterirdische Wege für Rohre und Versorgungsleitungen. Dabei kommen moderne Maschinen, digitale Ortungstechnik und viel Erfahrung zum Einsatz. SCHMABO ist mit seinen Bohrkolonnen in ganz Deutschland unterwegs.



Ein Beruf, den kaum jemand kennt

Besonders spannend ist die Ausbildung zum Bergbautechnologen in der Fachrichtung Tiefbohrtechnik. So lautet die korrekte Bezeichnung des anerkannten, dreijährigen Ausbildungsberufes. Mit den Vorstellungen vom Bergbau vergangener Zeiten hat diese Arbeit nur noch wenig gemeinsam. Heute geht es um moderne Maschinen, Geologie, Steuerungstechnik, Pilotbohrlochmessungen und die Überwachung anspruchsvoller Arbeitsabläufe.



Bergbautechnologen nehmen Maschinen und Anlagen in Betrieb, bedienen und warten sie, beurteilen geologische Bedingungen und wirken bei der Herstellung und Kontrolle von Bohrlöchern mit. Technisches Verständnis ist dabei ebenso gefragt wie handwerkliches Geschick, Verantwortungsbewusstsein und Teamarbeit.



Einer, der diesen ungewöhnlichen Beruf für sich entdeckt hat, ist Jannis Jungblut. Der 19-Jährige aus Schmallenberg absolviert bei SCHMABO seine Ausbildung zum Bergbautechnologen.



„Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil der Beruf sehr spannend ist und jeden Tag neue Aufgaben zu bewältigen sind“, berichtet Janis. Besonders gefällt ihm, dass er durch die bundesweiten Einsätze viel von Deutschland sieht und auf den Baustellen bereits feste Aufgaben übernimmt.



Meistens arbeitet Janis am sogenannten Recycler. Dort kümmert er sich um die Bohrspülung, die bei einer Horizontalbohrung eine wichtige Rolle spielt. „Ich muss darauf achten, dass die Bohrspülung immer die richtige Dicke hat. Jeder im Team hat seine festen Aufgaben, die zuverlässig erledigt werden müssen.“



Die Ausbildung passt zu jungen Menschen, die nicht jeden Tag am gleichen Schreibtisch sitzen möchten. Wechselnde Baustellen, unterschiedliche Bodenverhältnisse und technisch anspruchsvolle Projekte sorgen für Abwechslung. Für Janis kommt es dabei nicht allein auf Schulnoten an: „Die wichtigsten Voraussetzungen sind Motivation und Spaß an der Arbeit. Wer lernen will, kann das bei uns sehr gut. Außerdem ist es mit den Arbeitskollegen immer lustig.“



SCHMABO möchte weitere Auszubildende für diesen seltenen und zukunftssicheren Beruf gewinnen.



Vom Azubi zum Unternehmer

Wie weit eine berufliche Ausbildung führen kann, zeigt Geschäftsführer David Martins. Auch er begann seinen beruflichen Weg mit einer Ausbildung und kennt die praktische Arbeit aus eigener Erfahrung. Aus fachlichem Können, Berufserfahrung, Mut und guten Ideen entwickelte sich schließlich die Selbständigkeit.



Heute führt Martins ein wachsendes Unternehmen, das sich seit seiner Gründung im Jahr 2010 in einer anspruchsvollen Nische etabliert hat. SCHMABO investiert in moderne Technik, qualifiziert seine Mitarbeiter weiter und übernimmt Projekte, bei denen Standardlösungen nicht mehr ausreichen.



Seine Geschichte macht deutlich: Eine Ausbildung legt niemanden für das gesamte Berufsleben fest. Sie kann der Ausgangspunkt für Weiterbildung, Führungsverantwortung und sogar die Gründung eines eigenen Unternehmens sein.



Technik für die Zukunft

Die Arbeit von SCHMABO ist eng mit wichtigen Zukunftsaufgaben verbunden. Glasfasernetze, Energieversorgung sowie Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen müssen gebaut, erweitert und erneuert werden. Fachkräfte, die moderne Bohrtechnik beherrschen, werden deshalb dringend gebraucht.



Gesucht werden junge Menschen, die anpacken, mitdenken und Lust auf Technik haben. Jannis Jungblut kann ihnen den Beruf empfehlen: „Man sieht viel von Deutschland, arbeitet in einem guten Team und kann eine Menge lernen, wenn man das wirklich will.“



Wer sich für eine Ausbildung bei SCHMABO entscheidet, arbeitet nicht einfach nur mit großen Maschinen. Er hilft dabei, die Infrastruktur von morgen aufzubauen. Und wer weiß: Vielleicht beginnt auch die nächste Unternehmergeschichte aus dem Sauerland mit einer Ausbildung bei SCHMABO. (hh)



www.schmabo.de