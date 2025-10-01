WOLLcast Kappest kompakt: Kartoffelbraten

– eine Sauerländer Herbsttradition

Erntezeit – das Ende des Sommers – das ist im Sauerland auch die Zeit der Kartoffelfeuer. Aus einem kleinen Dankeschön an die Erntehelfer auf dem Feld hat sich ein Anlass für ein kleines Volksfest entwickelt, das in vielen Sauerländer Dörfern gefeiert wird. Schmallenberg-Oberkirchen ist dabei mal wieder besonders traditionell. Die Ortsabteilungen des Sauerländischen Gebirgsvereins, des SGV, sind in den Sauerländer-Dörfern in der Regel dafür zuständig im Herbst für das ganze Dorf das Kartoffelbraten auszurichten, so natürlich auch in Oberkirchen. Das ist eine wahrsten Sinne des Wortes schweißtreibende, ehrenamtliche Arbeit von wenigen für viele im Dorf. Im Gespräch mit dem Team des SGV klärt sich, wieviel Tage Arbeit hinter den wenigen Stunden Kartoffelessen steckt, warum das Feuer besonders intensiv qualmen muss und ob man Kartoffeln direkt aus dem Feuer auch mit Pelle essen kann.

