WOLLcast Kappest kompakt: Die Magie der Ballons

– die Warsteiner Internationale Montgolfiade

Heute lassen wir mal ein paar Ballons steigen. Es geht um die Warsteiner Internationale Montgolfiade, die WIM. Für die Besucher ist das natürlich vor allem erst mal ein grandioses optisches Spektakel, wenn zehn Tage in Folge jeden Morgen und jeden Abend über 100 Heißluftballone über Warstein in den Sauerländer Himmel aufsteigen – wenn das Wetter es zulässt. Für die Ballonpiloten ist es aber auch der größte Wettbewerb ihres Sports in Europa. Und für diejenigen, die das Glück haben, mal eines der begehrten Tickets für eine Mitfahrt zu ergattern, st es so etwas wie der Eintrag auf der Löffelliste, also ein einmaliges Erlebnis. Einmal im Leben möchte man das mal gemacht haben. Was steckt da eigentlich dahinter? Was macht die Magie der Ballone aus?

