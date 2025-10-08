Magazin für die Sauerländer Lebensart

WOLLcast Kappest kompakt: Die Magie der Ballons

Für die Besucher ist die Montgolfiade natürlich vor allem erst mal ein grandioses optisches Spektakel, wenn zehn Tage in Folge jeden Morgen und jeden Abend über 100 Heißluftballone über Warstein in den Sauerländer Himmel aufsteigen – wenn das Wetter es zulässt.

8. Oktober 2025 | < 1 Minute Lesezeit

– die Warsteiner Internationale Montgolfiade

Heute lassen wir mal ein paar Ballons steigen. Es geht um die Warsteiner Internationale Montgolfiade, die WIM. Für die Besucher ist das natürlich vor allem erst mal ein grandioses optisches Spektakel, wenn zehn Tage in Folge jeden Morgen und jeden Abend über 100 Heißluftballone über Warstein in den Sauerländer Himmel aufsteigen – wenn das Wetter es zulässt. Für die Ballonpiloten ist es aber auch der größte Wettbewerb ihres Sports in Europa. Und für diejenigen, die das Glück haben, mal eines der begehrten Tickets für eine Mitfahrt zu ergattern, st es so etwas wie der Eintrag auf der Löffelliste, also ein einmaliges Erlebnis. Einmal im Leben möchte man das mal gemacht haben. Was steckt da eigentlich dahinter? Was macht die Magie der Ballone aus?

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mehr Kappest komapkt-Folgen findest du auf YouTube, Vimeo und natürlich hier.

Bild von Kappest, Klaus-Peter

Kappest, Klaus-Peter

Weitere Beiträge ansehen
Bild von Kappest, Klaus-Peter
Kappest, Klaus-Peter
Weitere Fotos ansehen

Weitere Artikel:

Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
WOLLcast Pauerland: Tourismus in Schmallenberg – Teil 2
8. August 2025 | < 1 Minute Lesezeit
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
WOLLcast Pauerland: Pazifistischer Schützenverein
20. Mai 2025 | < 1 Minute Lesezeit
Hören. Lesen. Sehen. WOLLcast.
Guten Morgen, Sauerland!
18. Januar 2025 | < 1 Minute Lesezeit