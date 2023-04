Kangaroos bleiben nach klarem Sieg weiterhin im Kampf um die Playoffs dabei

Durch den souveränen 104:81-Sieg gegen die BBG Herford belegen die Iserlohner in der Barmer 2. Basketball Bundesliga ProB Nord weiterhin den neunten Platz und liegen nuaufgrund des verlorenen direkten Vergleichs hinter dem Achten, den TKS 49ers. Wie schon in der vergangenen Woche gegen Itzehoe war es gegen Herford nahezu ein Start-Ziel-Sieg.

Dabei starteten die Kangaroos nicht ideal, erzielten ihre ersten Punkte erst nach knapp drei Minuten, da hatten sie sich bereits sechs Punkte gefangen. “Wir sind nicht so aggressiv in das Spiel gegangen, wie ich es gerne gehabt hätte”, monierte Kangaroos-Headcoach Dennis Shirvan. Durch einen darauffolgenden starken 12:0-Lauf der Hausherren drehten sie die Partie dann aber schnell und sollten bis zum Ende nicht mehr in Rückstand geraten. Dabei war der Gameplan ein anderer: “Wir wollten von Anfang an Druck machen, das hat erst im Spielverlauf geklappt”, erklärte Shirvan. Die Iserlohner wurden immer konstanter und konnten Mitte des zweiten Viertels das erste Mal die Marke der Zehn-Punkte-Führung herausspielen (34:22). Sie profitierten dabei vor allem von den Turnovern der Gäste, die zur Halbzeit bereits neunmal den Ball verloren (Iserlohn: 3). Am offensiven Ende glänzte bis dahin Mike Cubbage mit 17 Punkten und 6/7 aus dem Zweierbereich, auch Emil Loch stand

da schon bei 10 Punkten.

Zwischenzeitlich kamen die Herforder sogar bis auf zwei Punkte heran (60:58). “Der Gegner war sehr unangenehm zu spielen, sie haben viele gute Zocker”, meinte der Headcoach nach der Partie. Dass die Kangaroos aber auch stark spielen können, zeigten sie im letzten Viertel, in dem sie die BBG überrannten. Mit 32:12 entschieden sie den Schlussabschnitt für sich. Die Iserlohner bauten die Führung immer weiter aus und hatten mit der Schlusssirene die höchste Führung der Partie erreicht (+23).

Im letzten Hauptrunden-Heimspiel von Kapitän Joshua Dahmen (12 Punkte) konnten die Kangaroos also einen deutlichen Sieg einfahren, unterstützt von den zahlreichen heimischen Fans, die “wieder mitgegangen sind und total laut waren”, so Shirvan. Die Chancen auf die Playoffs bestehen vor dem letzten Hauptrundenspiel weiterhin. “Wenn wir gewinnen, sind wir drin”, fasst Headcoach Dennis Shirvan die Ausgangssituation zu den Playoffs zusammen. Ein

Sieg nächste Woche wird alles andere als einfach. Es geht zum Tabellenführer LOK Bernau, die in dieser Saison erst drei Spiele verloren haben. Es ist noch nicht vorbei!

Iserlohn Kangaroos: Mike Cubbage (25 Punke/7 Rebounds/4 Assists/3 Steals), Emil Loch (19/3 Dreier), Joshua Dahmen (12/1), Marko Boksic (9/1/5 Assists), Mathias Groh (11/1),

Elias Marei (6/5 Rebounds), Felix Kwast, Linus Trettin (2), Samuel Mpacko (14/3/4 Assists), Benjamin Uzoma (5/4 Rebounds), Patrick Teka (1).

BBG Herford: Leo Alban (5/1 Dreier), Alexander Winck, Philipp Svinger, Melvin Linde, Shawn Gulley (13/2/11 Rebounds), Jordan Mello-Klein (12/3/5 Assists), Filmore Beck, (20/5/4 Assists), Vaidotas Volkus (14/1), Dainius Zvinklys (13/5 Rebounds), Marc Klesper (4).

