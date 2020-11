Kallenhardt – der perfekte Weiterbildungsort im Sauerland

Sobi-Grundkurs Systemische Beratung – DGSF akkreditierte Ausbildung ab Januar 21

Die Systemische Beratung hat sich mittlerweile zu einer weltweit bekannten und anerkannten therapeutischen Methode entwickelt. Sie fließt immer mehr in die Beratung, Pädagogik, Sozialarbeit und Therapie, aber auch in die Organisations- und Wirtschaftswelt mit ein.

Unter Systemischer Beratung wird die psychosoziale Arbeit mit Einzelnen, Familien, Gruppen und anderen Systemen verstanden. Ausgangspunkt der systemischen Sichtweise ist eine „innere Haltung“, die den Menschen als Teil eines Beziehungsnetzes ansieht, jedem System Ressourcen, Kompetenzen und Selbstorganisationskräfte unterstellt und durch die Annahme einer Perspektivenvielfalt von Wertschätzung und Respekt geprägt ist.

Die berufsbegleitende Fortbildung „Systemische Beratung“ vermittelt über diese innere Haltung hinaus Methoden und Techniken dieses Ansatzes mit dem Ziel, ganzheitliche, integrative und praxisnahe Handlungskompetenzen in unterschiedlichen psychosozialen Arbeitsfeldern zu entwickeln. Dabei integriert sie den beruflichen Alltag der Teilnehmer*innen in umfassender Weise.

Seit über 14 Jahren hat sich das Sobi regional und überregional einen Namen mit seinen Fortbildungen »Systemische Beratung und Therapie« gemacht, seit 2012 als akkreditiertes Institut unter dem Dach der „Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF)“. Das Sobi bietet die berufliche Weiterbildung mittlerweile sowohl in Münster als auch in Göttingen und jetzt auch ganz neu in Rüthen-Kallenhardt ab Januar 2021 an. Neben drei Ausbildungsleiter*innen unterrichten neun Dozent*innen, die allesamt Expert*innen in ihrem jeweiligen Beratungsgebiet sind.

„Gerade das Sauerland mit seinen vielfältigen sozialen, therapeutischen und pädagogischen Einrichtungen und Trägern bietet sich als idealer Standort an, um das Wirkungsfeld der Systemischen Beratung zu erweitern.“ weiß Prof. Dr. Ingo Zimmermann zu berichten.

Prof. Dr. Ingo Zimmermann, Ausbildungsleiter in Münster und nun auch in seiner neuen Heimat Rüthen-Kallenhardt, leitet die bewährte Ausbildung vor Ort im schönen Sauerland. Im Vorfeld bieten verschiedene Infoabende Interessierten die Möglichkeit mehr über Struktur, Inhalte und Aufbau der DGSF-zertifizierten Fortbildung zu erfahren sowie den idyllisch gelegenen Seminarort kennen zu lernen. Umgeben von Wald und Natur, gelegen auf einem alten Bauernhof, bietet sich den Teilnehmenden eine ideale Lernumgebung.



Prof. Dr. Zimmermann verfügt als langjähriger Lehrtherapeut über einen Erfahrungsschatz, der sowohl Lehrtätigkeiten an verschiedenen Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen einschließt als auch praktische Erfahrungen in kinder- und jugendpsychiatrischen und sucht-spezifischen Arbeitsfeldern.



Beginn der nächsten Fortbildung: 22.01.2021

Zeiten: Fr 17-21 Uhr, Sa. u. So. 10-19 Uhr

Infoabende: Mo 21.09.20 und Mo 09.11.20 jeweils 19:00 Uhr,

mit Lehrtherapeut Prof. Dr. Ingo Zimmermann

Ort: Untere Steinpforte 10 | 59602 Rüthen-Kallenhardt

Anmeldung & weitere Infos: Telefon: 0251 / 51 11 77

Veranstalter: Sozialpädagogisches Bildungswerk Münster (Sobi)

Akkreditiertes Weiterbildungsinstitut der DGSF

www.sobi-muenster.de