Annika Grobbel hat sich Traum erfüllt – mit ANNIS

Direkt am Ortseingang, von Schmallenberg kommend, liegt auf der linken Seite in Fleckenberg, Hauptstraße 18, die neu eröffnete Patisserie/Konditorei ANNIS. Dort hat sich die 27-jährige Jungunternehmerin Annika Grobbel einen großen Traum erfüllt. Nach ihrer Ausbildung zur Konditorin erweiterte sie ihre Kenntnisse und Fertigkeiten zwei Jahre in Österreich, in Zell am See. Doch dann zog es die Fleckenbergerin zurück in die Heimat, wo sie als Konditorin in diversen Gastronomiebetrieben weitere Erfahrungen in der Patisserie und Konditorei sammeln konnte. Mit der Meisterprüfung vor zwei Jahren und einem Abschluss als Betriebswirtin im Handwerk (HWO) hat Annika Grobbel ihre fachliche Qualifikation für eine Selbständigkeit unter Beweis gestellt.

Der gemütliche und mit vielen Details liebevoll eingerichtete Innenraum von ANNIS lädt zum Bleiben und Verweilen ein. Mit einem offenen und herzlichen Lächeln begrüßt Annika Grobbel ihre Gäste. Wohlfühlatmosphäre kommt auf. Die junge Unternehmerin legt sehr viel Wert auf individuelle Beratung und begeistert ihre Kunden für die hauseigenen Spezialitäten und abwechslungsreiche Produktpalette.

Von einem sehr reichhaltigen Frühstück (bitte mit Voranmeldung), das auf Etagere und in Gläsern in moderner Aufmachung gereicht wird, über selbst zubereitete Suppen, Avocado-Toast, diverse Quiche-Sorten bis zu einem großen Waffelso timent hält sie für eilige Gäste ebenso wie für kleine und große Feinschmecker ein wohlsortiertes Angebot bereit. Sie zielt mit ihrem täglich wechselnden Sortiment auf die leichte französische Küche, mit veganem Apfelkuchen und glutenfreien Backwaren bedient sie auch eine aktuelle Nische.

Klassische Torten wie Frankfurter Kranz und Sachertorte finden sich in den mit Glas geschützten Auslagen über der Theke. Die besondere Liebe gilt den vielfältigen eigenen Kreationen aus Plunder-, Blätter- und Brandteig. Der besondere Renner: Käsekuchen am Stiel in schokoladigen und fruchtigen Variationen. Den muss man probieren! Wer die verführerischen Kreationen lieber zu Hause genießen möchte, kann seine Wünsche in umweltfreundlichen, weißen Pappkartons verschiedener Designs sicher transportieren. Ein vorzüglicher Kaffee aus der eigenen Röstung rundet das Geschmackserlebnis ab.

Der Innenraum von ANNIS bietet rund 20 Sitzplätze. Auch der Außenbereich mit Palettenmöbeln im Loungestil und Outdoorteppichen, von Blumenkübeln bunt umrahmt, verspricht einen behaglichen Aufenthalt. Es ist für die fleißige, inspirierte Fleckenbergerin eine Herzensangelegenheit, alle Leckereien frisch und unverfälscht, ohne Verwendung von Fertigprodukten oder Zusatzstoffen, anzubieten. Daher beginnt der Tag für Annika Grobbel meist schon um zwei Uhr nachts in der Backstube. Unterstützung erhält sie von ihrer Familie und ab Mitte Juni von einer weiteren Konditorin.

ANNIS ist außer Montag (Ruhetag) täglich von 9 bis18 Uhr geöffnet. Parkplätze sind direkt vor dem Haus.